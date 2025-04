Sommariva Perno celebra i sindaci emeriti nel segno della libertà

Questa mattina a Sommariva Perno i sindaci emeriti Mario Bertolusso, Andrea Cane, Simone Torasso e Walter Cornero sono stati festeggiati e omaggiati per l’impegno profuso a “garantire la democrazia”, durante una breve cerimonia organizzata dall’attuale primo cittadino Stefano Rosso, a cui ha partecipato anche il Governatore del Piemonte Alberto Cirio.

Si è trattato di un’occasione importante, in cui si sono ricordati gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo, un momento per premiare i sindaci che dal dopoguerra ad oggi, hanno lavorato con impegno e dedizione al servizio della comunità.

Soddisfatto della cerimonia Stefano Rosso ha dichiarato: “A tutti loro un riconoscimento importante: aver trasmesso negli anni quei valori di libertà e pace che abbiamo conquistato 80 anni fa e che da allora custodiamo. Ringrazio la Regione Piemonte che ha promosso “Comuni Aperti” a cui abbiamo aderito con piacere. L’evento è stato per me un’occasione per ringraziare i sindaci degli ultimi 44 anni, che hanno fatto crescere il nostro bel paese: se oggi sono sindaco e grazie a tutti loro con cui ho condiviso un pezzo del loro cammino”.