"E se l'ombra avesse ragione? Un viaggio dentro": a Boves va in scena l’incontro tra teatro e salute mentale

Il Forum per il benessere psichico in collaborazione con il Centro Diurno dell’ASL CN1 presenta l’esito del laboratorio teatrale condotto da Elisa Dani: un percorso creativo che ha unito 16 persone tra cui anche operatori e volontari. Appuntamento giovedì 7 maggio alle ore 18 alla Sala Polivalente Banca di Boves in piazza dell’Olmo a Boves.

"Cosa succede se smettiamo di fuggire dalla nostra ombra e iniziamo, finalmente, ad ascoltarla?".È questa la domanda che guida "E se l’ombra avesse ragione? Un viaggio dentro", restituzione pubblica di un intenso laboratorio teatrale che ha visto protagoniste le persone frequentanti il Centro Diurno dell’ASL CN1 insieme a operatori e volontari in un’esperienza di condivisione profonda e di teatro di comunità sotto la guida esperta di Elisa Dani, anche regista dello spettacolo.

Il progetto ha preso il via il 29 settembre 2025: gli incontri, iniziati negli spazi del Centro Diurno, si sono poi spostati in un luogo suggestivo e carico di simbologia: la yurta immersa nel verde della Pinetina. In questo spazio circolare e protetto si è lavorato alla costruzione di un’opera collettiva. Nelle ultime settimane, il gruppo si è trasferito alla Casa del Quartiere Donatello per le prove finali, un passaggio fondamentale per confrontarsi con uno spazio scenico più grande e prepararsi all'incontro con il pubblico. Lo spettacolo non è nato da un testo predefinito, ma è emerso gradualmente dal vissuto dei partecipanti: frammenti di pensieri, parole, musiche e canzoni si sono intrecciati fino a formare un mosaico narrativo che parla di interiorità e scoperta.

"A poco a poco è emersa nei partecipanti l'esigenza profonda, commenta Elisa Dani, di confrontarsi con la restituzione al pubblico. È stato un lavoro estremamente sentito da ognuno, un impegno che ha trasformato l'incontro del lunedì in un appuntamento imprescindibile di espressione e crescita comune. Molto arricchente per tutti, in primis per la sottoscritta». La messa in scena si avvale di una forte componente visiva, concepita come parte integrante della narrazione: alle suggestive ombre animate di Francesca Reinero si intrecciano le fotografie di Antonella Lingua, scatti pensati e realizzati appositamente per lo spettacolo, capaci di immortalare i volti dei protagonisti e trasformarli in icone poetiche del 'viaggio dentro'".