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Attualità | 24 aprile 2026, 18:20

Allarme raccolta plasma, la Regione chiarisce: "In Piemonte nessun pericolo"

Si tratta di una situazione limitata e già sotto controllo, legata a dinamiche organizzative e produttive, per la quale sono state immediatamente attivate le procedure previste,

Allarme raccolta plasma, la Regione chiarisce: &quot;In Piemonte nessun pericolo&quot;

In riferimento ad alcune notizie diffuse in queste ore, la Regione Piemonte chiarisce che non è stato diramato alcun allarme relativo alla raccolta di plasma sul territorio.

La comunicazione citata riguarda esclusivamente una nota tecnica interna rivolta ai servizi trasfusionali, relativa alla gestione temporanea delle scorte di una specifica tipologia di emocomponente inattivato, senza alcun impatto sulla disponibilità complessiva né sull’attività trasfusionale.

Si tratta di una situazione limitata e già sotto controllo, legata a dinamiche organizzative e produttive, per la quale sono state immediatamente attivate le procedure previste, anche attraverso il coordinamento con altre Regioni.

Resta quindi pienamente garantita la continuità dei servizi e delle attività sanitarie, senza alcuna criticità per i cittadini.

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