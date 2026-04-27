VOLLEY D-F / Il Centallo batte la Bam Mondovì’ 3-0 e si qualifica ai playoff

Sabato 25 aprile 2026 si è giocata la ventiquattresima giornata del campionato regionale di serie D ed a Centallo è ospite la formazione della BAM MONDOVI’.

Nel palazzetto Centallese, dove la pallavolo è sempre seguita da un buon numero di appassionati, si è disputata una bella partita, abbastanza equilibrata soltanto nel primo dei tre parziali, tutti comunque vinti con merito dalle padrone di casa.

Nel corso delle frazioni, Capitan GIORDANO e compagne hanno messo in campo una buona prestazione, in continuo crescendo, riuscendo a contenere le ottime giocate delle Monregalesi, per poi attaccare e contrattaccare con efficacia, senza permettere alle giovani ospiti di essere eccessivamente pericolose.

Una vittoria che consegna tre punti fondamentali alle Centallesi, le quali, a due giornate dal termine della regular season, si assicurano la possibilità di giocare la fase play off per la promozione in serie C.

“Dopo la partita di sabato scorso, era importante riprendere la nostra marcia, con una vittoria, peraltro meritata, ma non affatto facile e scontata, per il valore tecnico delle nostre avversarie, alle quali ho fatto i complimenti a fine gara. Con questi tre punti, ci siamo assicurati i play off, che cercheremo di onorare al massimo. Per terminare il girone restano da giocare due partite, che serviranno per stabilire il secondo posto e per questo continuiamo a lavorare “step by step”.”

Prossima gara, sabato 2 maggio alle ore 17,00 a Canelli (AT) contro PVB CIME CAREDDU CANELLI.

Palleggiatrici: FANTINI Jessica, PEANO Anna; Centrali: FERRERO Camilla, ROASIO Beatrice, BOLLA Giulia; Opposti: CASTELLINO Giorgia, ORSI Alice; Schiacciatrici: LAMBERTO Erica, CIRLA Chiara, GIORDANO Elisa (capitano); Liberi: ROMANO Sofia, MATTALIA Rachele.

I*Allenatore Franco MASSUCCO II* Allenatore Fabrizio MARCHISIO Dirigente Mario PAROLA

Parziali di gara : (25-21, 25-15, 25-10).



