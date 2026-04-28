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Attualità | 28 aprile 2026, 12:10

Il ricordo di monsignor Giuseppe Cavallotto dell’Associazione Internazionale Regina Elena

Una Santa Messa di suffragio sarà celebrata questa sera

Il ricordo di monsignor Giuseppe Cavallotto dell’Associazione Internazionale Regina Elena

Domenica 27 aprile 2025, è stato richiamato a Dio S.E.R. Mons. Giuseppe Cavallotto, Vescovo emerito di Cuneo e di Fossano.

Nato a Vinchio (AT) nel 1940, il defunto venne ordinato sacerdote Il 29 giugno 1964, presso la Diocesi di Asti. Direttore del Seminario minore diocesano, nel 1967 si trasferì a Roma per completare gli studi. Assistente ecclesiastico centrale nell'Ufficio nazionale di Azione Cattolica e responsabile della catechesi nel settore ACR (1969-79), membro della commissione CEI per la stesura del catechismo dei preadolescenti dal (1973-82), nel 2004 venne nominato Magnifico Rettore della Pontificia Università Urbaniana.

Il 24 agosto 2005 fu nominato Vescovo delle Diocesi unite in persona episcopi di Cuneo e di Fossano, succedendo a S.E.R. Mons. Natalino Pescarolo. Il 15 ottobre successivo ricevette l'ordinazione episcopale, nella Cattedrale di Fossano. Il 9 ottobre 2015 rinunciò al governo pastorale delle diocesi per raggiungere limiti d'età.

Nel primo anniversario del suo richiamo a Dio, l'Associazione Internazionale Regina Elena Odv ricorda con rispetto e affetto il defunto, che seguendo le orme del suo predecessore, ha spesso presieduto la S. Messa per la sua Festa di Sant'Elena a Sant'Anna di Valdieri, ha partecipato ai suoi numerosi incontri e ha sempre prodigato saggi consigli. 

Una Santa Messa di suffragio sarà celebrata questa sera.

cs

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