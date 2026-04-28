Rendiconto 2025 “da record” a Salmour: approvato in Consiglio un avanzo amministrativo superiore al milione di euro

Un dato che emerge primariamente e concretamente, è l’avanzo di amministrazione superiore al milione di euro (1.075.553,35) e oltre 313 mila euro di parte libera utilizzabile. Un risultato inaspettato, per la prima volta nella storia del piccolo Comune del Fossanese.

Questo in occasione della seduta del Consiglio comunale di Salmour (guidato dal sindaco Roberto Salvatore), tenutosi a metà aprile in municipio, che ha permesso l’approvazione del rendiconto 2025 e una variazione di bilancio.

Alla voce investimenti, spiccano l’acquisto di un immobile in via Monte Bianco (70mila il costo, dove saranno realizzati micronido e saranno destinati i magazzini comunali) e l’adeguamento del piano regolatore al Pai (Piano assetto idrogeologico).

Previsti inoltre nuovi insediamenti produttivi per scongiurare il fenomeno di diminuzione della popolazione, al fine di rendere Salmour sempre attrattivo.

Nella seduta di Trinità, due punti invece trattati all’ordine del giorno: l’esame e l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2026 e le variazioni al bilancio di previsione 2026/2028, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Per l’occasione sono stati 8 i voti a favore del Consiglio, 2 gli astenuti e un assente durante l’adunanza. Svilupperemo tra breve per l’argomento ulteriori dettagli circa gli investimenti e gli interventi sul territorio.