Conitours, ricavi in crescita a 1,2 milioni e nuova fase per il turismo cuneese

Si è svolta presso la sede di via Pascal l’assemblea ordinaria dei soci di Conitours, il Consorzio operatori turistici della provincia di Cuneo.

Ad aprire i lavori è stata la neo presidente Cinzia Daniele che, affiancata dai vicepresidenti Bruno Alesso e Mauro Bernardi, ha voluto subito sottolineare il valore del lavoro condiviso: «Ringrazio il Consiglio per la fiducia accordata e tutta la struttura operativa per il grande lavoro svolto. I risultati ottenuti sono il frutto di un impegno corale: il nostro obiettivo è continuare a crescere insieme, rafforzando la collaborazione tra soci e con il territorio».

Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento di Armando Erbì, che ha annunciato come quella appena svolta sia stata la sua ultima assemblea dopo 38 anni di attività: «Chiudo questo lungo percorso con grande soddisfazione per quanto costruito in questi anni. Lascio un Consorzio solido, cresciuto grazie al lavoro di squadra. Sono certo che chi proseguirà saprà portare avanti e sviluppare ulteriormente questo progetto».

A seguire, la neo direttrice Daniela Alberto ha presentato la relazione annuale, il bilancio consuntivo 2025 e il preventivo 2026, tracciando un quadro dei risultati raggiunti e delle prospettive future. «Il consorzio è tanto più forte quanto più i soci collaborano: i risultati ottenuti sono il frutto di un lavoro condiviso».

Bilancio 2025: crescita e solidità

Il 2025 si chiude con un risultato positivo: ricavi oltre 1,2 milioni di euro e un utile di esercizio di 2.926 euro. Un dato che conferma la crescita rispetto al 2024, trainata in particolare da eventi e manifestazioni, attività di agenzia ed educational e contributi pubblici.

Sotto controllo anche il costo del personale, con un’incidenza del 20,82%, un valore significativamente inferiore alla media del settore — generalmente superiore al 30% — e quindi indicativo di una gestione particolarmente efficiente per un’organizzazione di servizi turistici.

Un territorio che cresce facendo sistema

Conitours rappresenta oggi 144 operatori turistici tra ricettività, ristorazione, servizi e guide ed è sempre più protagonista nella promozione del territorio.

Nel corso dell’assemblea è stato ribadito il valore strategico della Casa del Turismo, spazio condiviso con l’ATL del Cuneese, punto di riferimento per il coordinamento delle attività e per una gestione integrata dell’offerta turistica. Un modello che punta a fare sistema e che vede una stretta collaborazione con ATL del Cuneese, Camera di Commercio, Regione Piemonte e Visit Piemonte, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del territorio sui mercati nazionali e internazionali.Il 2025 ha confermato questa direzione, con una presenza consolidata nelle principali fiere di settore, lo sviluppo di progetti strategici come RivierALP e Una Montagna di Esperienze e il rafforzamento dell’offerta outdoor e cicloturistica.

Le sfide del 2026

Per il 2026 è previsto un bilancio in equilibrio con investimenti mirati su promozione, eventi e sviluppo progettuale.

Tra gli obiettivi, il lancio del nuovo sito CuneoAlps, il rafforzamento della presenza sui mercati esteri, lo sviluppo del turismo sostenibile e outdoor, nuove collaborazioni e progettualità condivise.

Una nuova fase per Conitours

L’assemblea ha segnato un momento di passaggio tra continuità e rinnovamento, con una nuova governance chiamata a consolidare i risultati e a guidare il Consorzio in una fase di ulteriore crescita. Un percorso che punta a rafforzare il ruolo di Conitours come motore della promozione turistica del Cuneese, attraverso una visione sempre più integrata e condivisa.