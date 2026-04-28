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Sport | 28 aprile 2026, 17:08

ATLETICA / Alessandro Cena del Roata Chiusani sfiora il podio U23 ai campionati italiani dei 10.000 metri

Per Cena tempo di 31:46.64 e quarto posto, a 4 secondi dal bronzo

(foto pagina fb atletica roata chiusani)

(foto pagina fb atletica roata chiusani)

Alessandro Cena (Atl. Roata Chiusani) ha sfiorato il podio U23 ai campionati italiani dei 10.000 metri svoltisi nel fine settimana a Sulmona. 

Il piemontese ha completato la sua prova in 31:46.64 chiudendo quarto, a 4 secondi dal bronzo (Mauro Dalla Piccola/31:42.87). 

Nella classifica assoluta si è classificato 16°, mentre Emanuele Santelli (Battaglio CUS Torino) non ha portato a termine la gara. Buon risultato per il biellese dell’Atl. Casone Noceto Francesco Carrera, quinto (30:12.37); 20° Lorenzo Manganaro (Torino Road Runners/33:15.73).

Nella prova femminile, settima Sonia Mazzolini (GAV) in 36:32.71.
 

(foto pagina fb atletica roata chiusani)

(foto pagina fb atletica roata chiusani)

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