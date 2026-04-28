BASKET SERIE C / La Cogal si prepara ai playoff

Tempo di rodare gli schemi e ritrovare la forma giusta per la Cogal Savigliano che in queste ultime due giornate di regular season ha ormai poco da chiedere in fatto di classifica. I playoff non sono in discussione da mesi e dunque coach Siclari ne può approfittare per recuperare i lungodegenti e per affinare i dettami tattici.

Contro Area Pro va in scena un sostanziale monologo biancorosso sin, e soprattutto, nel primo quarto, quando le Pantere iniziano immediatamente a dettare legge chiudendo sul +10. Da lì in avanti il vantaggio non salirà più e Area Pro sarà brava a contenere i danni senza però dare mai la sensazione di poter davvero rientrare. A spiccare su tutte è l’ennesima doppia doppia di Wanderlay Bonatti, capace di mettere a referto 19 punti e 14 rimbalzi.

L’analisi di coach Siclari è breve: “A vedere il punteggio sembra sia stata una partita quasi equilibrata, ma la realtà è che avremmo avuto tutte le possibilità di chiuderla molto prima continuando a fare quanto di buono visto nei primi 10 minuti. Bene comunque essere riusciti a vincere e a provare nuove soluzioni che potranno tornare utili soprattutto nella prossima fase di campionato”.

Domenica prossima, alle 18.30, la Cogal affronterà l’ultimo impegno casalingo contro Campus Piemonte prima di tuffarsi nei playoff-promozione.

TEKNOSERVICE AREA PRO 71 – COGAL SAVIGLIANO 77

11-21, 21-19, 14-12, 25-25

Savigliano: Romerio 12, Bonatti 19, Origlia 1, Agbogan 8, Abrate 10, Isaia, Pulina 17, Inglese, Giorsino 3, Amateis, Molinario 2, Varallo 5. All.: Siclari