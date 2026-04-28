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Sport | 28 aprile 2026, 10:16

BOCCE / Auxilium Saluzzo, l'under 12 del volo si qualifica alla fase finale nazionale scudetto

Tutti gli ultimi risultati del team saluzzese

BOCCE / Auxilium Saluzzo, l'under 12 del volo si qualifica alla fase finale nazionale scudetto

Non sono mancati, nell'ultimo fine settimana, i risultati positivi per il sodalizio della Bocciofila Auxilium Saluzzo

Nella specialità volo qualificazione del team dell’under 12 del duo Paolo Costa e Walter Buniva alla fase finale nazionale scudetto, che si terrà alla Bocciofila Pertusio dal 10 al 12 luglio. 

Venerdi 1 maggio, alle 14, per la serie A si giocherà al bocciodromo saluzzese lo spareggio play out per restare nella massima serie: l’avversario sarà il Nus. 

Domenica 3, sempre presso il bocciodromo saluzzese, seconda selezione provinciale ai campionati italiani individuali per la categoria D. La gara avrà inizio alle 8,30, per terminare in serata. 

Per la specialità petanque, a Luserna San Giovanni, nella seconda selezione ai campionati italiani individuali di categoria C, qualificazione per Ennio Turina e Donatello Dedominici, classificati rispettivamente al primo e secondo posto.

cs

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