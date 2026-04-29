KARATE / Per Gioele Cavarero sogno d'argento In Repubblica Ceca

Appuntamento internazionale di prestigio e livello per il karate, quello che si è svolto sabato 25 aprile a Hradel Kralove, in Repubblica Ceca. Non era solo una gara,ma una vera e propria sfida contro il meglio del karate europeo. Gioele Cavarero ha dimostrato che nessun traguardo è precluso. Difendendo i colori della delegazione italiana ha affrontato atleti provenienti da nazioni come Repubblica Ceca, Belgio, Danimarca, Grecia, Romania, Ungheria, Polonia, Ucraina.

Risultato davvero di prestigio, per il giovane di Magliano Alpi, che nel Kata cinture Marroni sostiene una prova di forza e precisione che gli vale una medaglia d'argento da brividi.

Anche nel kumite , sempre cinture marroni -60 kg ,ha lottato sfiorando il podio e conseguendo un quarto posto che brilla quasi quanto una medaglia e che accende il fuoco per la prossima sfida.

Una crescita personale importante per il giovane atleta da questa gara di livello, che chi mette il cuore sul tatami conosce bene.

Questo è anche il successo del Maestro Mario Rossi, sempre sugli scudi in ogni competizione, che con passione guida la palestra Shotokan Karate Funakoshi di Magliano Alpi, dove Gioele trascorre i pomeriggi a perfezionarsi.