Cherasco, “Bambole sotto la Mole” in San Gregorio il 9-10 maggio

La Chiesa di San Gregorio di Cherasco, in concomitanza al mercato dell’antiquariato del 10 maggio, ospita nel week end la mostra “Bambole sotto la Mole”, a cura di Claudia Marchisio, Simonetta Saudino e Samy Odin.

Una due giorni, sabato 9 e domenica 10 maggio, in cui si potranno ammirare bambole in feltro realizzate in Piemonte nel corso del Novecento, all’ombra della Mole Antonelliana.

L’esposizione propone un affascinante viaggio nel secolo scorso attraverso una selezione di bambole in feltro, simbolo di un’epoca in cui il giocattolo non era soltanto oggetto ludico, ma anche espressione artistica e riflesso del gusto estetico contemporaneo.

Il titolo stesso richiama Mole Antonelliana, icona di Torino, sottolineando il forte legame territoriale della produzione esposta.

Tra i pezzi in mostra spiccano creazioni di manifatture storiche come Lenci, celebre per l’eleganza delle sue bambole in panno e per l’attenzione ai dettagli sartoriali, insieme a produzioni di marchi quali Margot, Messina VAT e Anili. Queste realtà artigianali rappresentano un capitolo significativo della storia del design italiano, in cui si intrecciano moda, arte decorativa e sperimentazione sui materiali.

Il percorso espositivo non si limita a una semplice raccolta di oggetti, ma si configura come un racconto che attraversa stili, tendenze e trasformazioni sociali. Le bambole, con i loro abiti curati e le espressioni caratteristiche, restituiscono uno spaccato della società del tempo, riflettendo cambiamenti nel gusto, nella moda e persino nei ruoli culturali attribuiti all’infanzia.

In questo contesto, la mostra valorizza il ruolo di Torino e del Piemonte come centri propulsori nella produzione di bambole in panno, evidenziando una tradizione che ha saputo coniugare artigianalità e innovazione.

L’evento rappresenta quindi un’occasione non solo per appassionati e collezionisti, ma anche per chi desidera riscoprire un patrimonio culturale spesso poco conosciuto, capace di raccontare, attraverso oggetti apparentemente semplici, una storia ricca di creatività e identità territoriale.

Bambole sotto la Mole sarà visitabile ad ingresso libero sabato 9 maggio dalle ore 10 alle 18 e domenica 10 maggio dalle ore 9 alle 18.