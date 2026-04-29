Cherasco, “Caty Torta: tra arte e scienza” il 7 maggio a Palazzo Salmatoris

Si terrà giovedì 7 maggio un incontro dal titolo “Caty Torta: tra arte e scienza”, che vedrà protagonisti la dott.ssa Nadia Pastrone, fisica delle particelle, il dott. Cesare Denoyè, medico e figlio dell’artista, con la moderazione della giornalista Silvia Rosa Brusin.

Sarà una chiacchierata a tre, programmata alle ore 17.30, presso Sala Reviglio di Palazzo Salmatoris di Cherasco, in concomitanza della piacevole mostra di Caty Torta: si parlerà di temi esplorati dalla pittrice. Un’occasione unica per esplorare il percorso artistico di una artista che ha saputo intercettare e reinterpretare i profondi cambiamenti del Novecento, attraversando idealmente i grandi temi della modernità. Un dialogo su una pittrice che, influenzata dalla sua lunga esperienza parigina, ha assecondato la sua sete di libertà e progresso, esplorando i campi in veloce cambiamento dalla meccanica alla ricerca spaziale fino all'era atomica.

La dott.ssa Nadia Pastrone, Fisica delle particelle, esponente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Presidente dell’Associazione Centro Scienza, offrirà una lettura scientifica e culturale dei contesti evocati nell’opera artistica insieme al dott. Cesare Denoyè, medico, che interverrà in qualità di figlio dell'artista: a guidare l’incontro sarà Silvia Rosa Brusin, nota al grande pubblico per la conduzione del TG3 e di TGR Leonardo, che negli anni si è distinta per la sua attività di divulgazione e informazione scientifica.

«Sono entusiasta di poter promuovere l’incontro tra artista scienziati e cittadini – dice la consigliera delegata alla cultura Mara Degiorgis - in un’atmosfera informale ricca di scambi e “contaminazioni” positive. Un appuntamento come questo rappresenta un momento prezioso di incontro e dialogo tra ambiti solo apparentemente distanti, come l’arte e la scienza. Credo fortemente che iniziative di questo tipo possano offrire al pubblico non solo un’occasione di approfondimento culturale, ma anche uno spazio di confronto vivo e stimolante, capace di generare nuove prospettive e connessioni. La figura di Caty Torta, con il suo sguardo attento ai grandi cambiamenti del Novecento e la sua capacità di tradurli in linguaggio artistico, si presta in modo ideale a questo tipo di riflessione condivisa».

L’incontro è a ingresso libero; per informazioni ufficio turistico tel. 0172427050.