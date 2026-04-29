Iscrizioni aperte alla StraSavian 2026

È già in moto la macchina organizzativa della StraSavian 2026, la tradizionale corsa non competitiva, aperta a tutti, in programma per domenica 24 maggio. Da oggi, mercoledì 29 aprile, sono ufficialmente aperte le iscrizioni all'evento.

Organizzata da Comune di Savigliano in collaborazione con altre realtà sportive locali, la StraSavian prevede due i percorsi, quello “open” (circa 12 km) e quello “classico” (circa 6 km). Il primo – pettorale giallo – è riservato ai corridori che vogliono mettersi alla prova scoprendo sentieri in mezzo alla natura. La partenza avverrà alle 9 da piazza Santa Rosa. Il secondo percorso – pettorale blu – è rivolto invece a chi desidera passeggiare in compagnia lungo le vie di Savigliano. Partenza alle 9.30 sempre da piazza Santa Rosa.

Il costo delle iscrizioni è di 4 euro a persona per gli adulti, 2.50 euro per i minori di 14 anni e gli amici a 4 zampe.

Ecco i punti dove è possibile iscriversi: Ufficio sport del Comune (presso palazzo Taffini, solo per i gruppi), sede centrale della Banca Crs, redazioni de “Il Saviglianese” e del “Corriere di Savigliano”, Fondazione Ente Manifestazioni, palestre Duke, N.R.G., Open Space, Vitality Wellness e Granda Padel, edicole di piazza del Popolo, via Torino (Lo Scarabocchio) e via Saluzzo, negozi sportivi Patty Sport e Giuggia Sport, Ufficio turistico IAT di piazza Santa Rosa e Proloco di Savigliano.

Tutti gli iscritti – non ci sono limiti di età – riceveranno un gadget e parteciperanno all'estrazione a premi (tranne chi si iscrive la domenica mattina).

Le iscrizioni si chiudono giovedì 21 maggio alle 12 per i gruppi e venerdì 22 maggio, alle 12, per i singoli. Sarà possibile iscriversi anche domenica 24 maggio prima della partenza.

«Come sempre – spiegano dal Municipio – sono previsti premi per l'istituto scolastico più numeroso, la classe più numerosa, il gruppo più numeroso, la persona più giovane e quella meno giovane e l'associazione di volontariato più numerosa».

Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza. In particolare, questa edizione della StraSavian sosterrà un’importante iniziativa: la realizzazione di uno spazio sportivo inclusivo volto alla crescita personale, alla socializzazione ed al benessere attraverso attività adattate. Uno spazio progettato per abbattere barriere fisiche e sociali creando un'area accessibile a persone con ogni tipo di abilità.

Anche quest'anno, inoltre, la kermesse sarà “green” ed attenta all'ambiente. Presso l'arrivo sarà installata una casetta per l'acqua. Tutti i partecipanti potranno accedervi: l'invito è quello di portare con sé una borraccia.

Al termine della corsa, per chi lo desidera, sarà possibile partecipare al “Pranzo in compagnia”, organizzato dalla Proloco cittadina presso il parco Graneris (antipasto, salciccia e patatine, dolce, pane e acqua a 12 euro). È consigliata la prenotazione contattando il 339.8940518 o scrivendo a prolocosavigliano@gmail.com .

La manifestazione si terrà con qualunque condizione meteo. In caso di pioggia l’arrivo sarà allestito presso l’Ala di piazza del Popolo, con variazione del percorso nell’ultimo tratto (piazza Santa Rosa, via Alfieri, piazza del Popolo).