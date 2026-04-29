Saluzzo accende i motori: torna la 5ª Esibizione Terre Cuneesi

Domenica 10 maggio 2026, la città di Saluzzo ospiterà la 5ª Esibizione Terre Cuneesi, evento dedicato al mondo dell’automobile che negli anni si è affermato come uno dei principali appuntamenti per appassionati e curiosi in Piemonte.

Organizzata da Cv Sc Events A.S.D., la manifestazione porta nel cuore della città il meglio del panorama automobilistico, con una selezione di auto storiche, sportive e supercar, creando un connubio unico tra design automobilistico e patrimonio urbano.

Il valore distintivo dell’evento è l’incontro tra due forme di eccellenza: da un lato il design delle vetture, espressione dell’ingegneria e dello stile automobilistico internazionale; dall’altro il fascino del centro storico di Saluzzo, che diventa una vera e propria cornice espositiva a cielo aperto.

Le auto non saranno semplicemente esposte, ma inserite in un contesto che ne esalta linee, dettagli e storia, trasformando Corso Italia in un percorso visivo di grande impatto.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci saranno supercar moderne, auto sportive e modelli storici, offrendo al pubblico un viaggio attraverso epoche, tecnologie e stili differenti.

Il progetto “Terre Cuneesi” nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio della Provincia di Cuneo attraverso eventi che uniscono passione per i motori e promozione locale.

Le vetture diventano così ambasciatrici di un territorio, attraversando strade panoramiche e borghi caratteristici, portando movimento, turismo e interesse nei centri coinvolti.

La manifestazione si svolgerà dalle 08:00 alle 17:00 con il seguente programma: Ore 08:00 Arrivo equipaggi per il giro panoramico, Ore 09:20 Partenza primo gruppo, Ore 09:30 Apertura esposizione al pubblico, Ore 09:40 Partenza secondo gruppo, Ore 17:00 Conclusione evento. Per tutta la giornata sarà possibile visitare l’area espositiva con ingresso gratuito.

Uno dei momenti più attesi è il giro panoramico guidato, un percorso di circa 65/70 km che accompagnerà gli equipaggi tra alcune delle strade più suggestive del territorio. Un’esperienza pensata non solo per il piacere di guida, ma anche per valorizzare il paesaggio e la cultura locale.

La 5ª Esibizione Terre Cuneesi è pensata per un pubblico ampio, che va dagli appassionati di motori e collezionisti, fino a famiglie e visitatori, fotografi e content creator. Durante la giornata saranno presenti fotografi ufficiali e attività dedicate, tra cui un simulatore di guida professionale.

La partecipazione all’evento è gratuita per il pubblico.Per gli equipaggi è prevista iscrizione obbligatoria con diverse formule, tra cui esposizione, giro panoramico e pranzo convenzionato. I posti sono limitati. Link iscrizione: https://form.jotform.com/261134069694058