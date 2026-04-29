Fossano: in 235, con oltre 50 dell'Asd Granda, al terzo “Triathlon sprint dei Principi”

Domenica scorsa 26 aprile si è svolta a Fossano la terza edizione del “Triathlon sprint dei Principi”. Un appuntamento diventato ormai consuetudine nella Città degli Acaja, che ha fatto registrare un primo dato “record” con 235 atleti partecipanti da Piemonte e varie regioni d’Italia, di cui oltre 50 dell’Asd Granda Triathlon, società del presidente Marco Taricco organizzatrice dell'evento sportivo insieme all’ASD Qualitry.

L’evento si è anche svolto con il patrocinio del Comune di Fossano e della Regione Piemonte, insieme al sostegno e supporto di Cassa e Fondazione CRF e Mexai Costruzioni srl di Centallo.

Per la manifestazione che unisce tre discipline (nuoto, corsa in bicicletta e podismo) gli sportivi hanno percorso 750 metri nelle acque della piscina Uisp di via Angelo Soracco, 20 chilometri in bicicletta da via Marene sino a Cappellazzo di Cherasco (con ritorno in viale Regina Elena a Fossano) e 5 di corsa a piedi fino a borgata Santa Lucia a Fossano.

La gara è stata vinta, per quanto riguarda gli assoluti, per gli uomini da Vittorio Russo, portacolori della RN Imperia Rainieri, che ha concluso il triathlon in 1h.1’40’’. Per le donne, a trionfare è stata invece Isabella Baldi della società Acquatica Torino in 1h.14’59’’.

“Siamo estremamente orgogliosi della risposta dei nostri atleti - commentano dalla dirigenza del Granda Triathlon. - Vedere così tanti body societari tagliare il traguardo con tempi di tutto rispetto è la conferma dell’ottimo lavoro svolto negli allenamenti. Un ringraziamento speciale va anche ai partner che sostengono le nostre trasferte, permettendoci di vivere queste esperienze al meglio.”

La stagione prosegue con i prossimi appuntamenti agonistici: il più imminente a Sommariva Perno, con il “Triathlon del Roero”, martedì 2 giugno.



(Mariam Madi della Granda Triathlon, sesta assoluta nelle donne, seconda nella categoria S2, sul podio)

PER IL GRUPPO MASCHILE DELLA “GRANDA TRIATHLON”, ECCO I PODI OTTENUTI AL “TRIATHLON SPRINT DEI PRINCIPI 2026”, IN BASE ALLA LORO CATEGORIA:

Francesco Melissano (15° assoluto nella gara) è primo nella categoria M 2, compiendo il percorso in 1h.8’23’’, Simone Pettini è invece secondo (1h.8’33’’), Silvio Paluzzi terzo (1h.11’49’’).

Nella categoria M3 Luca Turchi primo col tempo di 1h.13’33’’, secondo Valerio Taddei in 1h.16’30’’.

Nella M4 Massimo Moscono è secondo in 1h.13’36’’.

Nella M5 Renato Chiaramello è terzo in 1h.19’32’’.

Nella M6 Paolo Cuneo primo in 1h.19’25’’, Giovanni Aimasso terzo 1h.30’22’’

PER IL GRUPPO FEMMINILE I PODI DI CATEGORIA DELLA “GRANDA TRIATHLON”

Sesta assoluta della gara Mariam Madi, seconda nella sua categoria S2, in 1h.17’4’’

Nella M4 Beverley Gibson prima col tempo di 1h.20’3’’, nella M2 Cristina Eula prima in 1h.20’56’’.

Nella S4 Chiara Grasso terza in 1h21’56’’, nella M3 Shara Giuliano seconda in 1h.26’15’’, in M1 Silvia Costamagna prima in1h.31’2’’e nella M5 Silvia Dray seconda in 1h.42’40’’.