Valdieri: il dramma del trasporto defunti a cassa aperta nelle RSA

Il sindaco di Valdieri, Guido Giordana ha sollevato più volte, in questi mesi, il problema relativo al trasferimento dei defunti a cassa aperta presso le Case di Riposo.
Lunedì 27 aprile il sindaco ha incontrato l’assessore alla Sanità Riboldi, presso la sede della Regione Piemonte al fine di spiegare come la comunicazione esplicativa emessa dalla Sanità piemontese sulla base del testo della Legge Regionale 9/2025 renda praticamente impossibile l’attuazione di quanto è previsto dalla norma stessa.
In particolare è stato toccato l’aspetto sull’impossibilità di trasferire, a cofano aperto, presso RSA o Casa di Riposo le spoglie mortali di persone decedute presso abitazioni o fuori Comune, sottolineando che così si creeranno gravi disagi alle famiglie già colpite dal dolore della dipartita di un loro caro.
L’Assessore Riboldi ha manifestato l’intenzione di prendersi a cuore e di fare chiarezza sulla questione per risolvere il problema.
Nelle comunità montane, si assiste infatti all’ennesimo passaggio di contributo alla desertificazione: dopo aver chiuso quasi tutti i servizi, la montagna ora potrebbe trovarsi anche a sfrattare pure i defunti per l'ultimo addio, trasformando il diritto al riposo in un problema di logistica fuori comune.
"Si tratta ora di attendere per conoscere quale soluzione la Regione intenderà adottare. Può sembrare una questione marginale - commenta il sindaco Giordana- ma numerose sono le istanze che il Comune riceve per affrontare queste problematiche."