Primo Maggio a Cuneo: firme per “Liberi Subito” al suicidio assistito

Il 1 maggio alla Festa dei Lavoratori al Parco della Resistenza dalle ore 11:00 alle ore 20:00 si terrà a Cuneo il primo tavolo di raccolta firme per la Proposta di legge regionale di iniziativa popolare “Liberi Subito”, promossa dall’Associazione Luca Coscioni per garantire procedure chiare per l’accesso al suicidio medicalmente assistito.

La Campagna di raccolta firme era iniziata a Torino 23 aprile 2026 con la presenza di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione. La Proposta disciplina le modalità organizzative per l’erogazione dei relativi trattamenti, con la garanzia dell’assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere alla prestazione secondo i requisiti stabiliti dalle Sentenze della Corte Costituzionale: il richiedente deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, affetto da una malattia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili e tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale.

La proposta era già stata depositata nel 2024 con oltre 11.000 firme, ma il Consiglio regionale aveva affossato la discussione della legge approvando una pregiudiziale di costituzionalità. Un anno dopo, nel 2025, è però stata proprio la Corte costituzionale a dire che leggi regionali sul tema sono possibili.



Per riportare la questione davanti al Consiglio regionale occorre raccogliere 8.000 firme ai tavoli per chiedere anche in Piemonte ciò che è già stato fatto in Toscana e Sardegna.

I tavoli di maggio 2026 si svolgeranno a Cuneo il 9, 12, 19 e 30. Verrà segnalata la postazione e l’orario a breve.

Intanto la proposta di legge del Governo è stata rimandata in Commissione grazie alle 25.000 firme raccolte lo scorso aprile in 170 tavoli in tutta Italia. Il testo, tuttavia, non è stato né formalmente ritirato né rivisto. Per questo nelle prossime settimane l’Associazione Luca Coscioni continuerà a seguire da vicino l’iter parlamentare e a costruire nuove occasioni di mobilitazione e informazione.



