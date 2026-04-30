giovedì 30 aprile
UNITRE Cuneo chiude con Lagorio e il carcere
UNITRE Cuneo chiude con Lagorio e il carcere
Leggi le ultime di: Scuole e corsi
 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 30 aprile 2026, 08:44

UNITRE Cuneo chiude con Lagorio e il carcere

Il 4 maggio Bernagozzi sulle origini piemontesi della scrittrice braidese, il 7 maggio Renda sull’umanità dietro le sbarre: ultimi incontri per gli associati 2025/26

UNITRE Cuneo chiude con Lagorio e il carcere

Il ciclo di incontri che UNITRE Cuneo propone, in esclusiva ai propri Associati per l’Anno Accademico 2025/2026, volge al termine.

Lunedì 4 maggio, alle ore 15,30 al cinema Monviso, Daniela Bernagozzi tratterà l’argomento “Raccontare Gina Lagorio, ripercorrendo le sue origini piemontesi”.

Gina Lagorio, pseudonimo di Luigina Bernocco, nata a Bra il 6 gennaio 1922 e deceduta a Milano il 17 luglio 2005, è stata una scrittrice, anglista e politica italiana esponente della cosiddetta Generazione degli anni trenta. Pubblicò tutti i suoi scritti firmandosi con il cognome del primo marito, di cui rimase precocemente vedova. 

Giovedì 7 maggio il tema della conferenza di Giuseppe Renda, sarà “L’umanità dietro le sbarre”.

diemme

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium