A Chiusa di Pesio lo Baby Swap Party in Biblioteca

Sabato 9 maggio, a partire dalle 10, la Biblioteca Civica "Ezio Alberione" di Chiusa di Pesio ospita uno Swap Party versione baby, un evento di scambio gratuito di abbigliamento per bambini organizzato in collaborazione con le associazioni Idee Fresche, Famiglie a Colori ed Equazione.

L'iniziativa nasce da un'idea semplice e concreta: i bambini crescono in fretta, ma i loro vestiti restano. Portando abiti, scarpe e corredini che non vengono più utilizzati, i genitori potranno trovare nuovi capi per i propri figli, dando nuova vita a ciò che altrimenti rimarrebbe inutilizzato nell'armadio.

Lo scambio è limitato ad abiti, scarpe e corredini per bambini. La partecipazione è aperta a tutte le famiglie.

Un'occasione per risparmiare, ridurre gli sprechi e incontrarsi in uno spirito di comunità e sostenibilità.