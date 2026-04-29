"Officina Estiva": aperte le iscrizioni al centro estivo del Comune di Chiusa di Pesio

Il Comune di Chiusa di Pesio, in collaborazione con la cooperativa sociale Proposta 80 e con il contributo della Fondazione CRC, organizza "Officina Estiva", il servizio educativo pensato per accompagnare famiglie, bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria di primo grado durante i mesi estivi.

Il servizio sarà attivo dal 29 giugno al 4 settembre nei locali della scuola primaria del capoluogo, in Piazza Carlo Mauro, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17. Su richiesta, è possibile concordare direttamente con gli educatori l'uscita posticipata fino alle 17:30.

Il programma è ricco e variegato: i partecipanti potranno cimentarsi in laboratori creativi, giochi e tornei, attività sportive e di movimento, gite e passeggiate all'aperto. Non mancherà uno spazio compiti assistito, mentre il pranzo al sacco sarà consumato con l'assistenza degli educatori.

Il servizio è strutturato su base settimanale: all'atto dell'iscrizione è possibile scegliere le settimane di interesse. La quota di partecipazione è di 60 € a settimana. Per le famiglie con ISEE fino a 20.000 € è prevista una riduzione del 10%.

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 maggio sul sito dell'ente www.comune.chiusadipesio.cn.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune al numero 0171 734009 interno 1 oppure scrivere a protocollo@comunechiusapesio.it.