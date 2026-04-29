A Manta il ricordo della Liberazione si rinnova con la voce dei ragazzi

In occasione della Festa della Liberazione, si è svolta a Manta la tradizionale cerimonia di commemorazione al monumento ai Caduti in Piazza del Popolo. Un momento di raccoglimento e ricordo che ogni anno riunisce i mantesi per rendere omaggio a coloro che hanno lottato per la libertà.

Presenti alla cerimonia gli amministratori comunali con il sindaco Ivana Casale, il vice Pierfranco Margaria e le autorità civili e militari e religiose con il parroco don Silvio Peirano.

“Quest’anno - spiega Casale - la celebrazione ha assunto un significato ancora più speciale grazie alla partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono stati protagonisti attivi della giornata, contribuendo con impegno e sensibilità alla riuscita dell’evento.

In preparazione alla commemorazione, i ragazzi hanno realizzato un cartellone tattile dedicato al tema della libertà, arricchito da immagini e frasi significative. Il lavoro è stato presentato in piazza, accompagnato dalla lettura di pensieri e riflessioni che hanno saputo emozionare i presenti, sottolineando l’importanza di tramandare i valori della Resistenza alle nuove generazioni.

Particolarmente toccante è stato l’intervento del sindaco dei Ragazzi, Nicolò Arnaudo, e del vicesindaco Luigi Palma, che hanno preso la parola a nome di tutti gli studenti mantesi. Nel loro discorso hanno evidenziato il valore della memoria storica e il ruolo dei giovani nel custodire e rinnovare i principi di libertà, democrazia e pace.

La partecipazione attiva dei ragazzi ha reso la commemorazione ancora più significativa, dimostrando come il ricordo del passato possa diventare occasione di crescita e consapevolezza per il futuro della comunità”.