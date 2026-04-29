Monteu Roero, gli eventi da non perdere con l’associazione Bel Monteu

Altro fine settimana ricco nel cuore del Roero, difatti l’Associazione Culturale Bel Monteu di Monteu Roero, spazierà tra eventi dedicati alla natura ed al paesaggio a manifestazioni culturali e letterarie

Si inizierà: sabato 9 maggio: con originale ed unica passeggiata guidata denominata TOUR DER TOR in collaborazione con il Comune di Monteu Roero e Montaldo Roero, la Fondazione Torre di Corneliano e l’Associazione Naturaltrek di Santa Vittoria d’Alba.

Con ritrovo alle 8.30 da dalla piazza Roma di Monteu Roero e partenza alle ore 9, percorrendo tipici sentieri tra le Rocche, si raggiungeranno le torri di Montaldo Roero e Corneliano. Nei luoghi cardine del percorso ci saranno intrattenimenti culturali e storici. A Montaldo Roero, l’approfonditore esperto di territorio Ettore Chiavassa racconterà le origini della torre cilindrica di Montaldo Roero, mentre i volontari dell’Associazione Torre di Corneliano, ai piedi del celebre monumento, aspetteranno la carovana di amanti della natura e del paesaggio per la visita guidata al simbolo del paese roerino. Si ritornerà poi a Monteu Roero, dove nel castello di Monte Acuto sarà possibile, per la prima volta, salire sulla torre SPECOLA, costruita a fine ‘800 per sostituire le torri danneggiate a seguito del terremoto del 1887. A conclusione, nel cortile del maniero, verrà offerto da parte dei volontari di Bel Monteu un aperitivo tipico. Il percorso di circa 21 km. sarà guidato da Giorgio Santangelo e suoi collaboratori di Naturaltrek. Sarà consegnato agli iscritti uno zaino pic-nic e sarà presente un servizio di soccorso per tutto il percorso. Il costo complessivo sarà di € 15 da pagarsi all’iscrizione alla partenza. Tutta la manifestazione dovrà essere prenotata al n. tel 333.7678652 347.0587825 o mail: belmonteu@libero.it

Sarà un’esperienza unica per poter godere dall’alto delle bellezze del territorio del Roero ed unire attività all’aria aperta con esperienze culturali di elevato valore storico.

L’ospitalità dei paesi visitati sarà anche l’occasione per addentrarsi nel cuore e sensibilità degli abitanti di questi paesi, conoscendone la storia partendo dalla fondazione dei territori e creare collaborazione e sinergia tra diverse realtà del territorio.

Domenica 10 maggio: dalle 10,00 alle 18,00 Bel Monteu proporrà la manifestazione AVVENTURE AL CASTELLO. L’evento, in collaborazione con l’Associazione “castelli aperti”, si svolgerà all’insegna della cultura e dell’arte, inglobando in essa nuove ed interessanti proposte.

Le già collaudate visite al Castello saranno opportunamente ampliate con la presentazione di nuovi percorsi, nuovi sentieri nel parco e ci sarà la possibilità di visitare i misteriosi cunicoli sotterranei e le aree nascoste appena scoperte e ripulite.

Le visite guidate al castello, grazie alla disponibilità e collaborazione della Distilleria Berta di Mombaruzzo, saranno anche l’occasione per ammirare le architetture del paese ed i vari punti di attrazione dello stesso.

Alle ore 17,00 della stessa giornata, sulla scia della divulgazione culturale e letteraria, presso i nuovi e riscoperti locali dell’antica limonaia verrà presentato il libro di Carlin Petrini, creatore di Sow Food e Paolo Tibaldi, attore e divulgatore, VITE DI LANGA E ROERO.

Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi al n. 333.7678652 – 347.0587825 e mail:belmonteu@libero.it sito: belmonteu.it