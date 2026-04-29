Roburent approvato all'unanimità il rendiconto con 220mila euro di avanzo libero. Al via i lavori alla seggiovia Colmè

Si è aperto con un minuto di silenzio in memoria dello stimato Luigi Ravotti, volontario della Croce Rossa e membro della Pro loco (leggi qui), l'ultima seduta del consiglio comunale di Roburent, che si è tenuta lo scorso martedì 21 aprile, in cui sono stati affrontati un ordine del giorno particolarmente rilevante, approvando all’unanimità tutti i punti in discussione.

Tra i punti più significativi vi è stata l’approvazione del rendiconto di gestione 2025, che certifica una situazione economico-finanziaria particolarmente positiva per il Comune. Nonostante il consistente volume di interventi, manutenzioni e opere sostenute nel corso dell’anno, Roburent chiude infatti con un avanzo libero di amministrazione pari a circa 220.000 euro.

Il sindaco, Emiliano Negro ha sottolineato: "Questo risultato assume ancora una maggiore valenza se letto nell’ottica di un meticoloso lavoro di concerto tra il revisore dei conti e l’ufficio finanziario. Un riconoscimento particolare infatti va alla responsabile finanziaria Roberta Regis, il cui lavoro tecnico e strategico ha contribuito in modo determinante al raggiungimento del risultato".

"Attraverso un’attenta gestione, il recupero di entrate, l’attenzione al mercato dei lotti boschivi cedui e il contrasto all’evasione, il Comune è riuscito a ridurre drasticamente il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità dai 635.000 euro del 2021 agli attuali 44.000 euro - ha spiegato il primo cittadino -. Un dato di assoluto rilievo, che libera risorse e restituisce capacità di investimento all’ente".

Approvato anche il punto relativo al declassamento e sdemanializzazione di una strada comunale in frazione San Giacomo. "Si tratta di un tratto che nel tempo ha perso le caratteristiche di viabilità pubblica, non risultando più funzionale né necessario, anche per la presenza della parallela strada provinciale che assolve pienamente al collegamento" - è stato spiegato in consiglio.

Nelle corpose comunicazioni del sindaco, ampio spazio è stato dato al tema della sicurezza territoriale. Nella mattinata del Consiglio si è infatti svolta la conferenza dei servizi propedeutica alla predisposizione e adeguamento del PAI, il Piano di Assetto Idrogeologico, strumento di cui il Comune era privo. Un passaggio importante per la pianificazione urbanistica futura e per la prevenzione del rischio idrogeologico, tema sempre più centrale nei territori montani.

Numerosi anche gli aggiornamenti su opere e servizi: prosegue l’iter burocratico per il ponte Borello in Valle Corsaglia, si stanno pianificando i lavori per il collegamento tra Codevilla e Montaldo lungo la strada di Montegrosso ed è prevista per settembre 2026 l’installazione di una colonnina Enel per la ricarica delle auto elettriche a Codevilla, con fondi PNRR.

Sono in corso il ripristino dell’area cani di San Giacomo grazie alla collaborazione del Consigliere Giuseppe Arca e di personale impiegato in attività socialmente utili.

Il sindaco ha inoltre partecipato il 19 aprile all’inaugurazione del primo tratto del Cammino della Maddalena, iniziativa promossa dall’associazione Blu Genziana con Enrica Noceto che punta a collegare Alba a Finale Ligure attraverso percorsi pedonali e cicloturistici. Negro ha ribadito di aver creduto e sostenuto il progetto sin dall’inizio, avviando parallelamente un percorso di amicizia istituzionale con Finale Ligure, già rilanciato dagli organi di stampa (leggi qui).

Tra le altre comunicazioni, grazie al consigliere Valsecchi partirà un tirocinio lavorativo per un rifugiato politico afghano. "Su iniziativa del consigliere Garavagno - ha proseguito Negro -, il prossimo 2 giugno saranno inoltre conferite alcune cittadinanze onorarie (leggi qui) e sarà consegnato un riconoscimento al figlio vivente dell’ultima figura di transizione tra il podestà e il sindaco nel Comune di Roburent".

Novità anche per gli impianti comunali

Tra le notizie più attese, il sindaco ha annunciato il via libera di Finpiemonte alla dismissione dello skilift Uranio e alla sua sostituzione con un tapis roulant di ultima generazione. "Una scelta strategica sotto molteplici aspetti - ha dichiarato -. Minori costi di gestione, riduzione del fabbisogno di personale, maggiore semplicità d’uso e soprattutto fruibilità in tutte le stagioni. L’impianto diventa così più interessante anche in chiave estiva, per famiglie, principianti e attività outdoor".

Sempre sul fronte turistico, la prossima settimana prenderanno il via i lavori alla seggiovia del Colmè, pesantemente colpita dal noto incendio dell’agosto 2024. Un segnale atteso da tutto il territorio e dagli operatori economici legati alla montagna. Contestualmente prosegue l’iter per il rinnovo delle autorizzazioni dell’impianto di innevamento del Bric Colmè e del nuovo invaso in località Cronista.