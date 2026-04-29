Dalla scuola rinnovata al “Patto di Cura”: un mese di impegno alla ‘Santarosa’ di Savigliano

Il percorso era iniziato un mese fa, il 27 marzo, ed è culminato lunedì 27 aprile alla scuola Primaria ‘Santorre di Santarosa’ di Savigliano, dove si sono tirate le somme di un’esperienza partecipata che ha coinvolto l’intera comunità scolastica.

In quell’occasione di fine marzo, i locali dell’istituto si erano animati grazie a un incontro speciale che aveva visto protagonisti insegnanti, nonni e genitori. Pennelli, vernici alla mano, la scuola aveva rinnovato l’appuntamento annuale con l’iniziativa “Noi curiAmo la nostra scuola”, trasformandola in una vera festa collettiva dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi comuni.

L’obiettivo era quello di rendere la scuola più accogliente, vivace e a misura di bambino. Un risultato visibile fin da subito. Il corridoio si era arricchito di decorazioni ispirate ai protagonisti del “Carnevale degli animali”, in dialogo con la rappresentazione di “Pierino e il lupo” realizzata l’anno precedente insieme al Percorso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto.

Anche gli spazi esterni avevano ritrovato nuova vita: panchine e ringhiere del cortile erano state riportate alla loro originaria brillantezza, mentre l’ingresso principale si era impreziosito con vasi di fiori colorati, capaci di offrire un’accoglienza più curata e armoniosa ad alunni e famiglie.

L’iniziativa aveva visto la partecipazione del presidente del Circolo Legambiente di Cuneo, Antonio Zurlo, e si era conclusa con l’inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco di Savigliano, a sottolineare il valore civico e comunitario del progetto.

A distanza di un mese, il 27 aprile, quel lavoro condiviso ha trovato il suo naturale completamento in un momento di forte significato educativo.

Nel cortile della scuola, tutti gli alunni delle 25 classi si sono riuniti in un silenzio attento per ascoltare le parole della dirigente scolastica, Emanuela Bussi, che ha presentato il “Patto di Cura”.

Il documento rappresenta la chiusura simbolica del percorso: dopo l’impegno degli adulti, il testimone passa ora ai bambini. Ogni alunno sarà chiamato a sottoscrivere personalmente il patto, assumendosi la responsabilità di custodire ambienti, arredi e materiali scolastici.

Un gesto semplice ma carico di significato, volto a far maturare nei più giovani una consapevolezza profonda: il rispetto per il mondo nasce dalla cura del proprio quotidiano.