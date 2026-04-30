Atl del Cuneese, l’assemblea dei soci approva consuntivo 2025 da 1,8 milioni di euro. Risultati record per arrivi e presenze

Mercoledì 29 aprile si è riunita a Cuneo l’assemblea ordinaria dei Soci dell’Atl del Cuneese per l’approvazione del bilancio consuntivo.

La presidente Gabriella Giordano, insieme al vice Mariano Occelli, ai consiglieri di amministrazione Daniela Bianco, Chiara Voghera e Paolo Manera, con il direttore Daniela Salvestrin, coadiuvata dal presidente del Collegio dei revisori Fabrizio Baudino e dal consulente Flavio Riba, ha presentato ai soci il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2025, che ha visto un totale del valore della produzione di 1.815.557 euro. Il bilancio è stato approvato all’unanimità dai presenti.

La presidente Giordano, nel ripercorrere i principali dati, ha sottolineato come i risultati di bilancio certifichino la grande attenzione rivolta dall’azienda alla comunicazione e all’organizzazione di attività promozionali, che rappresentano circa il 41% del valore della produzione, con un riferimento diretto ai risultati record ottenuti nel 2025 in termini di arrivi e presenze.

"I dati turistici estremamente positivi registrati nel territorio di competenza dell’Atl del Cuneese nel 2025 – ha sottolineato la presidente Giordano – hanno segnato un +11,80%, classificando il Cuneese al primo posto in Piemonte per numero di arrivi e registrando l'unico incremento a doppia cifra. Il 69% di questi arrivi proviene dal mercato italiano, mentre il 31% riguarda quello estero, dato in continua crescita rispetto alle passate annualità (Francia in prima posizione, seguita da Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Belgio, USA e Polonia)”.

“È in crescita significativa anche il numero delle presenze, che si è attestato a 1.177.353, segnando un incremento del 9,13% rispetto al 2024: il secondo dato migliore a livello regionale. In questo caso la componente estera raggiunge il 32% del totale. Questi numeri hanno una duplice valenza: da un lato testimoniano l’interesse crescente maturato negli anni dai mercati di riferimento, frutto di investimenti coordinati con la Regione Piemonte; dall’altro ci indicano su quali aree sia necessario continuare a investire”.

“Proprio le partecipazioni fieristiche nel Nord Europa, in Francia, in Germania e nel Benelux, insieme ai workshop, agli educational e ai roadshow altamente profilati, hanno permesso alla nostra destinazione di essere ulteriormente conosciuta e apprezzata”, ha precisato il direttore Daniela Salvestrin, sottolineando come negli ultimi anni la percentuale di turisti stranieri sia in costante aumento.

“In stretto coordinamento con la Regione Piemonte, con VisitPiemonte e con tutte le ATL regionali, stiamo definendo mese dopo mese le linee programmatiche per garantire un percorso di crescita e qualità, lavorando per migliorare l’offerta turistica e sostenere l’occupazione nella filiera. I progetti in corso sono numerosi e molto articolati, proprio perché condivisi con le istituzioni territoriali, le associazioni di categoria, i Soci dell’ATL, le fondazioni bancarie e la Regione, con un particolare riferimento anche al Protocollo d’Intesa siglato martedì 28 aprile presso la Camera di Commercio di Cuneo e il delineamento di una roadmap operativa per lo sviluppo turistico della provincia di Cuneo. L’ambizione è quella di essere sempre più riconoscibili, sul mercato nazionale e internazionale, come una destinazione turistica unica, capace di attrarre visitatori in ogni stagione dell’anno con proposte mirate per ogni tipologia di ospite”.

Tra le voci del bilancio presentato ai soci, un rilievo importante è dato ai progetti europei, che mettono in luce aspetti meno noti del panorama turistico cuneese nell’ottica della sostenibilità ambientale ed economica. In particolare, nella programmazione Interreg Alcotra VI France-Italia 2021-27, l’ATL del Cuneese è stata attiva su tutti i bandi a tema turistico. Dopo aver concluso in qualità di capofila il progetto NTC Restart, l'ATL è attualmente impegnata come partner nei progetti Vermenagna-Roya III e Paysage+ Aimable (Piter+ Paysage), nel microprogetto NTP Cross e come soggetto in convenzione nel progetto Ecotour (Piter+ Alpimed+).

“Anche la compagine sociale dell’Atl del Cuneese è in espansione – ha concluso la presidente Giordano – con 109 soci rispetto ai 103 del 2023. I più recenti ingressi riguardano il Comune di Roccavione, il Comune di Cervasca e la Prato Nevoso Spa che ringraziamo per la fiducia, con un aumento del capitale sociale a 160.836,14 euro. Sono inoltre in fase di formalizzazione le richieste di ingresso del Comune di Marene e del Comune di Costigliole Saluzzo. Un segnale positivo che ci incoraggia nell’affrontare nuove sfide per un turismo sempre più improntato alla qualità dei servizi offerti”.

L’assessore regionale al Turismo Paolo Bongioanni, intervenuto in rappresentanza della Regione Piemonte - socio di maggioranza - ha espresso un plauso all’Atl per la gestione delle attività di promozione turistica intraprese e per i risultati turistici che hanno segnato valori record per il 2025, invitando a proseguire sulla strada delle progettualità condivise.