Rimborso biglietti aerei: come ottenere un rimborso per volo cancellato o in ritardo dall’aeroporto di Torino

La maggior parte dei passeggeri non sa però che, in molti casi, grazie al Regolamento Europeo 261/2004, può avere diritto a fino a 600€ di compensazione, alla restituzione del prezzo del biglietto ed all’assistenza in aeroporto.

In questo articolo ti spiego in modo semplice e chiaro cosa prevede la legge e come ottenere ciò che ti spetta.

Cosa dice la legge europea

Il pilastro fondamentale che tutela i viaggiatori è il Regolamento CE 261/2004.

Si tratta di una legge vincolante che garantisce ai passeggeri il diritto ad una compensazione pecuniaria (da €250 a €600) e all'assistenza immediata in caso di cancellazione senza preavviso di almeno 14 giorni, ritardo prolungato, negato imbarco per overbooking,

Quando si applica il Regolamento?

Il Regolamento è valido per tutti i passeggeri, indipendentemente dalla loro nazionalità, che viaggiano su:

Voli in partenza da un aeroporto in territorio UE (incluso dunque lo scalo di Torino Caselle), operati da qualsiasi compagnia aerea.

Voli in arrivo in un aeroporto UE provenienti da un paese extra-UE, a condizione che il vettore sia comunitario.

Tratte Extra-UE, purché il volo sia operato da una compagnia europea.

Eccezioni e diritto all’assistenza

È importante sottolineare però che la compensazione non spetta in presenza delle cosiddette "circostanze eccezionali”, ovvero eventi al di fuori del controllo della compagnia aerea, come condizioni meteo avverse, scioperi del personale aeroportuale o rischi per la sicurezza.

Tuttavia, anche in questi casi, il diritto all'assistenza in aeroporto è sempre dovuto: la compagnia deve garantirti pasti e bevande, sistemazione in hotel se necessario ed i relativi trasferimenti gratuiti durante il periodo di attesa.

Per consultare i dettagli normativi, puoi visionare qui il testo ufficiale del Regolamento CE 261/2004 su EUR-Lex.

Rimborso biglietti aerei: quando ne hai diritto

Esistono tre situazioni principali in cui il passeggero è tutelato dal Regolamento CE 261/2004:

Volo Cancellato: In caso di cancellazione, hai diritto di scegliere tra il rimborso completo del biglietto (se decidi di non partire più) oppure la riprotezione su un volo alternativo verso la tua destinazione. Spetta inoltre la compensazione pecuniaria fino a 600€ in mancanza di adeguato preavviso.

Ritardo superiore a 3 ore: Se il tuo volo atterra a destinazione con un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all'orario originale, scatta il diritto alla compensazione pecuniaria.

Negato imbarco (Overbooking): Se non ti fanno imbarcare per mancanza di posti disponibili, hai diritto a una tutela doppia: la compensazione pecuniaria immediata più la scelta tra il rimborso del biglietto o un volo alternativo.

Spese extra

In tutti i casi sopra elencati, è sempre garantito il diritto al rimborso delle spese extra sostenute a causa del disservizio. Se la compagnia non ti fornisce assistenza immediata, puoi provvedere autonomamente e richiedere poi il rimborso per pasti, bevande, eventuali trasferimenti e pernottamenti in hotel. È fondamentale conservare tutte le ricevute e gli scontrini: queste spese devono essere necessarie, ragionevoli e documentate.

Differenza tra rimborso e compensazione

È fondamentale non confondere questi due diritti: in alcuni casi, ti spettano entrambi.

Il rimborso del biglietto è la restituzione del prezzo pagato per il servizio non usufruito (ti spetta se il volo è cancellato o se il ritardo supera le 5 ore e decidi di rinunciare al viaggio).

La compensazione pecuniaria è invece un risarcimento fisso, che varia dai 250 € a 600 € e che ti spetta per il disagio subito, indipendentemente dal costo del tuo biglietto.

A quanto ammonta il risarcimento

Le cifre della compensazione sono fisse e stabilite in base alla distanza della tratta:

250 Euro: Per tutti i voli fino a 1.500 km (es. Torino - Palermo o Torino - Napoli)

400 Euro: Per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km (es. Torino - Marrakech)

600 Euro: Per i voli intercontinentali che superano i 3.500 km (es. Torino - New York)

Nota Bene: Questi importi si intendono a persona. Ciò significa che una famiglia di quattro persone che subisce la cancellazione di un volo per una vacanza potrebbe aver diritto a una compensazione totale fino a 2.400 euro.

Per i minori di due anni, non avendo un posto a sedere in aereo non hanno diritto al risarcimento, per cui avranno diritto al solo rimborso del biglietto.

Quando NON hai diritto al risarcimento

Come già anticipato ci sono alcuni casi in cui la compagnia aerea è esonerata dal pagamento della compensazione pecuniaria. Si tratta delle cosiddette "circostanze eccezionali", ovvero eventi che sfuggono al controllo della compagnia aerea, come ad esempio:

Condizioni meteo estreme: Tempeste, nevicate intense o nebbia fitta che impediscono un volo sicuro.

Scioperi esterni alla compagnia aerea: Ad esempio in caso di sciopero dei controllori del traffico aereo o del personale di handling aeroportuale.

Emergenze: Instabilità politica nel paese di destinazione o emergenze sanitarie.

Nota Bene: Anche se si verifica una circostanza eccezionale, il diritto all'assistenza in aeroporto è sempre dovuto: la compagnia deve garantirti pasti e bevande, sistemazione in hotel se necessario ed i relativi trasferimenti.

Inoltre, la compagnia aerea, resta sempre obbligata ad offrirti il rimborso integrale del biglietto o un volo alternativo.

Come presentare il reclamo alla compagnia aerea

In caso di ritardo aereo, cancellazione o overbooking, agire tempestivamente è fondamentale. Ecco i passaggi necessari per avviare la tua richiesta:

Conserva tutta la documentazione: Tieni a portata di mano biglietti, carte d'imbarco e tutte le ricevute delle spese extra come pasti, trasporti e tutti i costi sostenuti a causa del disservizio (solo se adeguatamente documentate)

Contatta la compagnia aerea per iscritto: e-mail o modulo ufficiale sul loro sito.

Dettagli precisi: Indica chiaramente il numero del volo, la data, il tipo di disservizio (ritardo o cancellazione) e l'importo richiesto ai sensi del Regolamento CE 261/2004.

Attendi la risposta: Le compagnie aeree hanno fino a 30 giorni di tempo per fornire un riscontro alla tua pratica.

Se la compagnia aerea ignora la tua richiesta o i tempi di attesa si prolungano eccessivamente, puoi verificare subito se ti spetta un rimborso tramite il team di RimborsamiTu.

Cosa fare se la compagnia rifiuta o non risponde

Secondo il Regolamento UE 261/2004 hai sempre il diritto di ricevere il rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni. Tuttavia è frequente, però, che le compagnie aeree respingano richieste valide o non rispondono affatto alle richieste dei passeggeri.

Spesso utilizzano scuse generiche come "circostanze eccezionali”, anche quando non sussistono, sperando che il passeggero rinunci al proprio diritto.

In queste situazioni non bisogna mai accettare passivamente un rifiuto. Hai diritto a contestare la decisione e portare il reclamo a un livello superiore.

Proprio qui entra in gioco il team specializzato di RimborsamiTu , che si occupa di tutto gratuitamente. Siamo esperti nella gestione dei disservizi aerei e gestiamo l'intero iter burocratico e legale al posto tuo.

Cosa fare per avere il rimborso di biglietti aerei

Modulo online: Ti basterà rispondere alle domande sul nostro modulo per descrivere il disservizio subito. Il servizio è gratuito e servono solo 2 minuti.

Analizziamo il tuo caso: Una volta ricevuto il tuo reclamo, effettueremo subito le dovute verifiche sul tuo volo. Entro 24h riceverai una mail personalizzata con cui ti comunicheremo se hai diritto ad un rimborso

Lavoriamo per te: Il nostro team legale avvierà subito i contatti con la compagnia aerea per ottenere il rimborso che ti spetta. Riceverai aggiornamenti costanti sullo

stato del tuo rimborso e potrai usufruire di un servizio sempre a tua disposizione.

Ricevi il rimborso: Una volta ottenuto il rimborso, ti chiederemo l'IBAN e l'importo ti verrà accreditato tramite bonifico in pochi giorni.

Il nostro servizio è totalmente gratuito: a differenza di altri portali nel settore, RimborsamiTu.it non chiederà alcun anticipo e non tratterrà nessuna percentuale del rimborso che ti verrà corrisposto dalla compagnia aerea.

I costi per l’assistenza dello staff di RimborsamiTu.it sono coperti come compenso direttamente dalle compagnie aeree che hanno causato il disservizio.

Affidandoti a RimborsamiTu, avrai la certezza di far valere i tuoi diritti senza alcuno stress.

Scadenza del risarcimento: quanto tempo hai per agire?

Un errore comune è pensare di avere tempo illimitato per richiedere ciò che ti spetta. In realtà, il diritto alla compensazione ha una scadenza precisa: in Italia, le richieste di risarcimento possono essere presentate entro 2 anni dalla data del volo, altrimenti la compagnia può rifiutare la tua richiesta di rimborso. Agire subito è dunque fondamentale.

Se hai subito un disservizio negli ultimi 24 mesi presso l'aeroporto di Torino Caselle o su qualsiasi altra tratta UE, potresti essere ancora in tempo per ottenere centinaia di euro.

Non lasciare che i tuoi diritti finiscano nel dimenticatoio. Se hai avuto un disservizio e non hai ancora ricevuto un indennizzo, scopri subito se hai diritto al risarcimento con il supporto di RimborsamiTu.

FAQ

Posso richiedere il rimborso anche se ho accettato un voucher dalla compagnia?

In linea generale, se accetti volontariamente un voucher come alternativa al rimborso in denaro o alla riprotezione su un altro volo, potresti perdere il diritto a richiedere successivamente la compensazione pecuniaria. Tuttavia, la situazione cambia in base alle circostanze.

Volo cancellato o in ritardo: se è la compagnia aerea ad offrirti un voucher in sostituzione e tu lo accetti, rinunci automaticamente alla compensazione pecuniaria (da 250 € a 600 €) e al rimborso delle spese extra documentate. Se poi il voucher scade senza essere utilizzato, non hai più diritto a ricevere il suo controvalore in denaro.

Negato imbarco (Overbooking): in questo caso se accetti volontariamente un voucher per rinunciare al tuo posto, perdi il diritto a richiedere l'ulteriore compensazione monetaria prevista dal Regolamento.

In caso di dubbi, prima di accettare qualsiasi offerta dalla compagnia, ti consigliamo di consultare esperti del settore come RimborsamiTu per valutare la scelta più conveniente.

Ho diritto al risarcimento se il ritardo è stato causato dal maltempo?

Di norma no. Il maltempo rientra nelle circostanze eccezionali, cioè eventi fuori dal controllo della compagnia. In questi casi non spetta la compensazione economica, ma restano garantiti assistenza, rimborso del biglietto o riprotezione. Attenzione però: non basta invocare genericamente il maltempo. La compagnia deve dimostrare che l’evento era davvero inevitabile e che ha fatto tutto il possibile per evitarne gli effetti.

Cosa succede se il volo era con una compagnia non europea ma partiva da Torino?

Hai comunque diritto alle tutele del Regolamento CE 261/2004. La normativa si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto dell’Unione Europea, indipendentemente dalla nazionalità della compagnia. Quindi, se il volo parte da Torino Caselle, valgono gli stessi diritti di un volo operato da una compagnia UE.

Quanto tempo ci vuole per ricevere il rimborso?

Dipende dalla compagnia e dal tipo di richiesta:

Rimborso del biglietto → la legge prevede che avvenga entro 7 giorni.

Compensazione pecuniaria → può richiedere da qualche settimana a diversi mesi, soprattutto se la compagnia contesta il reclamo.

Le tempistiche reali variano molto: alcune compagnie rispondono rapidamente, altre richiedono solleciti o interventi del Giudice di Pace.

Posso richiedere il risarcimento per un volo di anni fa?

In Italia, il termine ordinario per far valere i diritti previsti dal Regolamento CE 261/2004 è 2 anni. Oltre questo limite, la richiesta non è più valida. Quindi puoi ancora agire solo se il volo risale a meno di due anni fa.











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