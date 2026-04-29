Oscar delle Banche a Torino, ufficializzato il programma con Ghisolfi e Patuelli

Sotto l'egida del magazine Banca Finanza diretto da Beppe Ghisolfi, avrà luogo giovedì prossimo, 7 maggio, a partire dalle ore 10 e 30, nel salone degli onori del Grand hotel Principi di Piemonte, la cerimonia di assegnazione dei premi dedicati agli Istituti di credito che, nelle rispettive categorie giuridiche, organizzative e dimensionali, si sono distinte meritevolmente sulla base di parametri rigorosi e scientifici di forza patrimoniale, redditività, capacità produttiva e di assorbimento di costi interni e shock esterni e orientamento al territorio e alla clientela aziendale, familiare e retail.

È stato ufficializzato il programma che giovedì mattina, 7 maggio, si concretizzerà nella consegna degli Oscar delle Banche, riedizione dell'evento promosso dal magazine Banca Finanza e dal suo Direttore responsabile, il Banchiere scrittore Beppe Ghisolfi. Questi, coadiuvato da Eleonora Pedron, Miss Italia 2002, e dall'Editore Gian Luigi Gola, procederà al coordinamento dei lavori e alla consegna dei Premi ai Presidenti, Direttori generali e Amministratori degli Istituti di credito minori, medio piccoli, grandi, in formato di Gruppo e a vocazione Sistemica, che nel complesso formano un Settore bancario molto competitivo al proprio interno e su scala europea.



Il conduttore Ghisolfi procederà inoltre alla Consegna di Oscar speciali al Merito ad Antonio Patuelli, Presidente dell'Associazione bancaria italiana, Marco Elio Rottigni, Direttore generale della stessa, Gian Maria Gros Pietro, Presidente del Gruppo globale Intesa Sanpaolo, e Camillo Venesio, Amministratore delegato e Direttore generale della Banca del Piemonte.

L'inizio dei lavori cerimoniali è previsto per le ore 10 e 30 con i saluti delle Autorità e degli Ospiti d'onore presenti, mentre alle 10 e 50 si svolgerà il momento centrale della intervista/dialogo editoriale che Antonio Patuelli avrà con il redattore del quotidiano La Stampa Giuseppe Bottero sui temi dell'attualità macro economica e dei suoi impatti sull'economia nazionale e regionale. Dalle ore 11 e 30 alle 12 e 30, infine, si procederà alla consegna dei Premi agli Istituti bancari retail, commerciali e di secondo livello primi classificati nelle rispettive graduatorie giuridiche, dimensionali, patrimoniali e di mercato.