Rinnovo cariche per Symed, Camillo Scimone presidente

Nella foto, da sinistra, presenti all’incontro: l’amministratore delegato di Symed e del Poliambulatorio San Paolo di Alba, Luciano Cane, il vice direttore ACA Silvia Anselmo, il direttore di Ascom Fossano Paolo Germiniasi, il direttore di Ascom Savigliano e vice presidente Symed Giulio Giletta, il direttore ACA Fabrizio Pace, il presidente Symed Camillo Scimone, il direttore di Ascom Bra e vice presidente Symed Luigi Barbero, il presidente ACA Giuliano Viglione, il responsabile commerciale Symed Federico Borsotto, la funzionaria di Ascom Bra Luisa Mazzucato e Agostino Gribaudo, già presidente di Ascom Savigliano.

Ha avuto luogo martedì 28 aprile scorso presso la sede dell’Associazione Commercianti Albesi l’assemblea dei soci di SYMED srl Medical Synergy, la realtà nata nel 2022 in ambito medicina del lavoro, frutto della sinergia tra il Poliambulatorio San Paolo di Alba e il Medical Center di Bra, con il supporto dell'Associazione Commercianti Albesi e delle Ascom di Bra, Fossano e Savigliano.

Dalla riunione si è delineata la nuova governance, che vede nominati alla carica di presidente il dott. Camillo Scimone e - quali vice presidenti - il direttore di Ascom Bra Luigi Barbero e il direttore di Ascom Savigliano Giulio Giletta. Completano la composizione del Consiglio di amministrazione il direttore ACA Fabrizio Pace e il vice direttore ACA Silvia Anselmo, il responsabile operativo e commerciale di Symed Federico Borsotto e Luciano Cane, quest’ultimo nella veste di amministratore delegato.

"Siamo soddisfatti del percorso compiuto dal 2022 ad oggi, molto positivo e sempre in crescita – afferma l’Ad Luciano Cane - che in pochi anni ha consentito di identificare Symed come un soggetto di riferimento per la medicina del lavoro. Da oggi guardiamo a un nuovo obiettivo, vale a dire la realizzazione nel territorio di Cherasco, nei pressi del casello autostradale, della nuova sede baricentrica per il territorio e funzionale a estendere l’esperienza Symed anche oltre i confini provinciali".

"Ringrazio tutto il direttivo per la fiducia accordatami e in particolare, il presidente che mi ha preceduto, Luigi Barbero, e l’Amministratore delegato Luciano Cane – esordisce il neo presidente Scimone, per passare alle indicazioni programmatiche - : con il supporto di una squadra già collaudata ed esperta, continueremo con serietà e disponibilità il lavoro di promozione della salute dei lavoratori, a tutela sia dei medesimi che delle aziende. Vorrei incidere sulla cultura della sicurezza – eventualmente anche con incontri a tema - sulla prevenzione e sul benessere in azienda, perché al di là delle mansioni, dei rischi specifici e dei protocolli, al centro del nostro operato ci sono le persone, la comprensione dei problemi, la dimensione umana".

I SERVIZI PRINCIPALI di SYMED

Ricordiamo che tra i principali servizi erogati da Symed figurano: nomina del Medico Competente; redazione del protocollo sanitari; visite mediche di idoneità al lavoro, con periodicità diverse in base alla mansione; visite mediche preventive; esami specialistici, strumentali e di laboratorio; sopralluoghi aziendali negli ambienti di lavoro e redazione dei relativi verbali; partecipazione alla riunione periodica; informatizzazione e gestione delle cartelle e della documentazione sanitaria; scadenziario visite mediche, accertamenti ed adempimenti previsti dalla normativa; consulenza e assistenza.

SEDI SYMED

Attualmente sono operative le sedi di Alba in via Vivaro 13/A, e Bra in via Montenero 3. SYMED è presente anche a Fossano e Savigliano.

IL PORTALE SYMED

Sul sito www.symed.it è possibile reperire informazioni sui servizi offerti e accedere alle aree dedicate: ai lavoratori per visionare i giudizi di idoneità ed alle aziende per monitorare la situazione relativa alla sorveglianza sanitaria del proprio personale.



