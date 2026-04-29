“Cantiere Sicuro”: un successo l’evento per gli studenti di Formedil Cuneo [FOTO E VIDEO]

Si è svolto ieri, martedì 28 aprile, nello Spazio Varco di Cuneo, l’evento “Cantiere Sicuro”, inventato e organizzato da Formedil Cuneo in occasione della “Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute nel Lavoro”.

Vi hanno partecipato nella mattinata circa 300 studenti dei trienni degli Istituti Superiori Percorso Cat della provincia di Cuneo, rappresentanti delle istituzioni, dei sindacati e delle associazioni di categoria, mentre il pomeriggio è stato riservato ai professionisti, a incontri con le istituzioni e a momenti di formazione specifica sui temi legati alla sicurezza e alla salute nel lavoro.

[Sopra, da sinistra la presidente Elena Lovera, la direttrice Laura Blua, Nicola Gagino e Giuseppe Trossarello]

A coordinare i tanti momenti della giornata è stata la presidente di Formedil Cuneo e Formedil Italia, Elena Lovera, coadiuvata dalla direttrice di Formedil Cuneo Laura Blua, dal vicepresidente Nicola Gagino, dal presidente di Anaepa Confartigianato Cuneo Giuseppe Trossarello e dalle efficientissimo staff Formedil Cuneo.

LE INTERVISTE [VIDEO]

I ragazzi presenti hanno partecipato al format interattivo “Cantiere Sicuro Quiz”, una piattaforma hardware/software con domande a risposta multipla, che ha messo in gioco le loro competenze. Come ha evidenziato la presidente Elena Lovera il quiz ha anche lo scopo di valutare quali sono gli argomenti da approfondire ulteriormente nella formazione ed è un’ottima opportunità per valutare le conoscenze sui tanti temi che ruotano intorno alla sicurezza sui luoghi di lavoro e sui rischi per gli operatori.

[La presidente Elena Lovera e Nicola Gagino]

Sono seguite le premiazioni della 25ª edizione del concorso delle classi quinte del percorso CAT (Costruzione, Ambiente e Territorio) dal titolo “Progettare e costruire in sicurezza”, che ha visto coinvolti 135 allievi degli istituti superiori della provincia di Cuneo.

I premiati e i relativi premi sono i seguenti:

Primo Classificato per ciascun istituto: € 300

1^ Istituto Alba: Pietro Bosticardo

1^ Istituto Bra: Leonardo Biagini

1^ Istituto Ceva : Laura Benzo

1^ Istituto Cuneo : Martina Bessone

1^ Istituto Mondovi : Valerio Paolo Bernelli

1^ Istituto Saluzzo : Lorenzo Vanzetti

1^ Istituto Savigliano : Alessandro Borgognone

Primo Classificato di ciascuna classe partecipante: € 200

1^ - 5^D Alba: Hamar Kaljo

1^ - 5^ Serale Alba: Alberto Sperone

1^ - 5^ E Bra: Lisa Delfino

1^ - 5^ A Ceva: Matteo Pizzorno

1^ - 5^ A Cuneo: Simone Gallo

1^ - 5^ B Cuneo: Ali Outougganne

1^ - 5^ A Mondovì: Gianantonio Olivero

1^ - 5^ E Saluzzo: Michele Demaria

1^ - 5^ A Savigliano: Filippo Ramonda

Primi 6 classificati graduatoria generale: € 150

Giulia Mocci – 5^E Bra

Nicola Gozzi – 5^E Bra

Niccolò Culasso – 5^A Mondovì

Mohammed Ghaboubi – 5^E Bra

Federico Borello – 5^D Alba

Andrea Martorano – 5^A Mondovì

Ulteriori 6 classificati graduatoria generale: € 100

Nicolò Bertello – 5^B Cuneo

Marta Mineo – 5^A Mondovì

Pietro Ferrero – 5^D Alba

Jamilly Carla Gomes de Melo – 5^A Ceva

Ilaria Brangero – 5^ D Alba

Matteo Riva – 5^B Cuneo

Ricordiamo anche gli Istituti cuneesi coinvolti nel concorso e i loro dirigenti

Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Alba – dirigente Giulio Marengo, referente Laura Viale

Istituto di Istruzione Superiore “Ernesto Guala” di Bra – dirigente Alessandra Massucco, referente Massimo Barbero

Istituto di Istruzione Superiore “G. Baruffi” di Ceva – dirigente Armida Drago, referente Michele Cocca

Istituto di Istruzione Superiore “Bianchi Virginio” di Cuneo – dirigente Flavio Girodengo, referente Marta Parola

Istituto di Istruzione Superiore “ Cigna Baruffi Garelli “ di Mondovì – dirigente Giuseppe Cappotto, referente Irene Origlia

Istituto di Istruzione Superiore “ Carlo Denina” di Saluzzo – dirigente Danilo Guerra, referente Antonio Lorenzati

Istituto di Istruzione Superiore “Arimondi Eula” di Savigliano – dirigente Luca Martini, referente Cristina Audisio

Nella gara “Cantiere Sicuro Quiz” si sono distinti nella classifica assoluta la 4^ A di Savigliano e le classi 3^ e 5^ di Alba, che hanno ottenuto i migliori punteggi sulle 20 domande proposte.

Durante la mattinata si è anche tenuto un interessante intervento formativo, dal titolo “Il cervello al lavoro: attenzione, memoria e decisioni nella sicurezza” a cura del dottor Marco Ferro, Ceo Mindfulsafety – Master in mindfulness clinica e neuroscienze applicate.

Erano presenti la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, che ha portato i saluti della città, il presidente di Ance Cuneo Gabriele Gazzano, il presidente Ance Giovani Cuneo Edoardo Tomatis, il segretario CGIL Cuneo Piertomaso Bergesio, il segretario CISL Cuneo Enrico Solavaggione, il segretario UIL Cuneo Armando Dagna, il vicepresidente vicario Confartigianato Cuneo Michele Quaglia, il direttore dell’Ance Piemonte Gianluca Poggi e molti rappresentanti di associazioni e istituzioni.

In collegamento video il referente ITC-ILO Mr Felix Martin Daza ha esposto il suo contributo all’evento.

Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti con la visita e i saluti dell’assessore della Regione Piemonte Marco Gallo e del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, e gli interventi di molti rappresentanti degli ordini professionali e di ITL, Spresal e Inail di cui parleremo in un prossimo articolo.

Da ricordare in chiusura il premio alla carriera conferito al dottor Santo Alfonzo (foto sotto), per anni responsabile dello Spresal di Cuneo, voluto dalla dirigenza Formedil Cuneo per l’impegno profuso in una vita dedicata alla sicurezza nel mondo del lavoro.