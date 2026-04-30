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Al centro il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, dr. Luca Crosetto, che ha presieduto l'Assemblea del GAL nel momento dell'elezione del CDA
Mombasiglio, nuovo cda per il Gal Mongioie: ecco tutte le cariche
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Monregalese | 30 aprile 2026, 11:32

Mombasiglio, nuovo cda per il Gal Mongioie: ecco tutte le cariche

Il presidente Bovetti: "Relazioni ed incessanti interlocuzioni che hanno portato a risultati di assoluto rilievo, evidenziando la centralità del Gal nella crescita del territorio di elezione"

Al centro il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, dr. Luca Crosetto, che ha presieduto l'Assemblea del GAL nel momento dell'elezione del CDA

Al centro il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, dr. Luca Crosetto, che ha presieduto l'Assemblea del GAL nel momento dell'elezione del CDA

Ieri sera, 29 aprile 2026, presso la sede di Mombasiglio, si è tenuta l’assemblea dei soci del Gal Mongioie per l’approvazione del bilancio al 31.12.2025 ed il rinnovo delle cariche sociali.

Per il Presidente uscente Bovetti si è trattato dell’occasione per relazionare i soci in merito all’attività svolta in questi 3 anni di mandato: “Tre anni difficili ed impegnativi per l’accavallarsi della vecchia e della nuova programmazione – ha detto Bovetti – in cui si è portato a termine tutto il lavoro svolto dalla precedente Amministrazione e si è iniziato a guardare al futuro redigendo la strategia 2023/2027, emettendo i primi 4 bandi e intessendo relazioni stabili, durature e proficue con gli altri 3 GAL della Provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte, con la Camera di Commercio di Cuneo e con gli altri Enti del territorio. Relazioni ed incessanti interlocuzioni che hanno portato a risultati di assoluto rilievo, evidenziando la centralità del GAL nella crescita del territorio di elezione".

"Particolarmente significativo da questo punto di vista è stato il ruolo di capofila ricoperto dal Gal Mongioie per le aree omogenee del Monregalese e della Val Tanaro in occasione dell’erogazione a dette aree dei fondi di sviluppo e coesione da parte della Regione Piemonte; così come degno di nota il risultato ottenuto con i Patti Territoriali in favore dei quali siamo riusciti ad ottenere oltre 6.000.000 di Euro finalizzati a finanziare progetti che costituiranno un altro tassello di crescita di tutto il territorio.

Dopo la relazione del Presidente Bovetti e dopo l’approvazione – all’unanimità – del bilancio 2025, ha preso la parola il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, dott. Luca Crosetto che, nel rimarcare i risultati raggiunti, ha proposto all’Assemblea di ampliare il CDA portando i componenti da 5 a 7 al fine di ampliare in seno al consiglio la rappresentanza societaria, domandando altresì la riconferma del CDA uscente".

All’unanimità sono dunque stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL MONGIOIE:

- Mario Bovetti – Presidente (in rappresentanza della Camera di Commercio di Cuneo)

- Silvio Turco Vice Presidente (in rappresentanza di Confartigianato Imprese Cuneo)

- Romana Daniello Amministratore Delegato (in rappresentanza dell’Unione montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida)

- Riccardo Abellonio (in rappresentanza della Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo)

- Patrizia Vada (in rappresentanza di Confcommercio Mondovì)

- Silvio Chionetti (in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori)

- Laura Bricca (in rappresentanza dell’Unione Montana Alta Valle Tanaro)

Ringrazio i soci per la rinnovata fiducia – ha chiosato Bovetti a conclusione dell’Assemblea – e garantisco loro il massimo impegno mio e dell’intero consiglio per cercare di cogliere tutte le opportunità che si presenteranno al fine permettere una crescita costante di tutto il territorio di elezione del nostro GAL”.

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