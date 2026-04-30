Mombasiglio, nuovo cda per il Gal Mongioie: ecco tutte le cariche

Ieri sera, 29 aprile 2026, presso la sede di Mombasiglio, si è tenuta l’assemblea dei soci del Gal Mongioie per l’approvazione del bilancio al 31.12.2025 ed il rinnovo delle cariche sociali.

Per il Presidente uscente Bovetti si è trattato dell’occasione per relazionare i soci in merito all’attività svolta in questi 3 anni di mandato: “Tre anni difficili ed impegnativi per l’accavallarsi della vecchia e della nuova programmazione – ha detto Bovetti – in cui si è portato a termine tutto il lavoro svolto dalla precedente Amministrazione e si è iniziato a guardare al futuro redigendo la strategia 2023/2027, emettendo i primi 4 bandi e intessendo relazioni stabili, durature e proficue con gli altri 3 GAL della Provincia di Cuneo, con la Regione Piemonte, con la Camera di Commercio di Cuneo e con gli altri Enti del territorio. Relazioni ed incessanti interlocuzioni che hanno portato a risultati di assoluto rilievo, evidenziando la centralità del GAL nella crescita del territorio di elezione".

"Particolarmente significativo da questo punto di vista è stato il ruolo di capofila ricoperto dal Gal Mongioie per le aree omogenee del Monregalese e della Val Tanaro in occasione dell’erogazione a dette aree dei fondi di sviluppo e coesione da parte della Regione Piemonte; così come degno di nota il risultato ottenuto con i Patti Territoriali in favore dei quali siamo riusciti ad ottenere oltre 6.000.000 di Euro finalizzati a finanziare progetti che costituiranno un altro tassello di crescita di tutto il territorio.”

Dopo la relazione del Presidente Bovetti e dopo l’approvazione – all’unanimità – del bilancio 2025, ha preso la parola il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, dott. Luca Crosetto che, nel rimarcare i risultati raggiunti, ha proposto all’Assemblea di ampliare il CDA portando i componenti da 5 a 7 al fine di ampliare in seno al consiglio la rappresentanza societaria, domandando altresì la riconferma del CDA uscente".

All’unanimità sono dunque stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione del GAL MONGIOIE:

- Mario Bovetti – Presidente (in rappresentanza della Camera di Commercio di Cuneo)

- Silvio Turco Vice Presidente (in rappresentanza di Confartigianato Imprese Cuneo)

- Romana Daniello Amministratore Delegato (in rappresentanza dell’Unione montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida)

- Riccardo Abellonio (in rappresentanza della Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo)

- Patrizia Vada (in rappresentanza di Confcommercio Mondovì)

- Silvio Chionetti (in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori)

- Laura Bricca (in rappresentanza dell’Unione Montana Alta Valle Tanaro)

“Ringrazio i soci per la rinnovata fiducia – ha chiosato Bovetti a conclusione dell’Assemblea – e garantisco loro il massimo impegno mio e dell’intero consiglio per cercare di cogliere tutte le opportunità che si presenteranno al fine permettere una crescita costante di tutto il territorio di elezione del nostro GAL”.