Ceva, convocato il Consiglio comunale: seduta oggi alle 18

È in programma per oggi, giovedì 30 aprile alle ore 18:00, la riunione del Consiglio comunale di Ceva, convocata in seduta ordinaria di prima convocazione. L’incontro, aperto al pubblico, si terrà presso la sede comunale e affronterà una serie di temi amministrativi rilevanti per la gestione dell’ente e del territorio.

La documentazione relativa agli argomenti iscritti all’ordine del giorno è consultabile presso l’Ufficio di Segreteria negli orari di apertura, oltre che online nell’area dedicata ai consiglieri comunali.

Questi i punti all’ordine del giorno:

Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (dal n. 1 al n. 5 dell’11 marzo 2026).

Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2025, passaggio fondamentale per la verifica degli equilibri di bilancio.

Scioglimento della convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Ceva, Roccavione, Farigliano, Verduno e Castellino Tanaro e contestuale approvazione di una nuova convenzione tra Ceva, Roccavione, Farigliano, Verduno e Scagnello.

Interrogazione del consigliere Ignor Paolo Marsilio relativa all’area industriale e alla viabilità della SS28, presentata con protocollo del 26 marzo 2026.