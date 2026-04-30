Presentata la lista “Noi per Santo Stefano Belbo – Capra” [VIDEO]

Si è svolta mercoledì 29 aprile, nella chiesa SS. Giacomo e Cristoforo, la presentazione ufficiale della lista 'Noi per Santo Stefano Belbo' a sostegno della ricandidatura della sindaca uscente Laura Capra alle prossime elezioni comunali del 24 – 25 maggio.

Alla serata ha partecipato un folto e partecipativo pubblico, e dopo un breve riepilogo del lavoro fatto nella precedente legislatura, i candidati si sono presentati uno ad uno, raccontando brevemente la propria disponibilità ad impegnarsi per la comunità. Tra di loro, accanto a Laura Capra, ci sarà il vicesindaco uscente Giuseppe Scavino e alcuni ex componenti della precedente amministrazione, con alcune 'new entry'.

(Laura Capra)

A sostenere la candidatura di Laura Maria Cristina Capra, 50 anni, avvocato, ci saranno dunque Giuseppe (detto Beppe) Scavino, 66 anni, agricoltore, Riccardo Rabellino, 40 anni, imprenditore edile, Fabio Gallina, 52 anni, conduttore radiofonico, Fabrizio Cocino, 61 anni, commerciante, Lorenzo Piano, 38 anni, agricoltore, Pietro Macario, 22 anni, produttore di liquori e spiriti, Domenico Colombo, 52 anni, geometra, Emil Todosiev, 50 anni, operaio, Luisa Penna, 32 anni, amministratore di condominio, Gabriella Borello, 61 anni, dipendente comunale in pensione, Domenico Chiola, 76 anni, autista in pensione, e Maria Caterina Ferrero (detta Marina), 73 anni, coltivatrice diretta in pensione.

(La squadra con l'assessore regionale Paolo Bongioanni)

“Oggi Santo Stefano Belbo è un paese più solido, più curato e più dinamico – afferma Laura Capra – ma il lavoro non è finito. Ci sono progetti da completare, risultati da consolidare e nuove sfide da affrontare, a partire

dai giovani senza lasciare indietro gli anziani e le persone fragili, dai servizi e dalle opportunità per chi vuole vivere e lavorare qui. Vogliamo portare avanti tutto questo lavorando con una squadra coesa, capace di coniugare l’esperienza professionale e amministrativa di chi ha ben operato in questo mandato, arricchita dall’ingresso in lista di alcune persone nuove che porteranno freschezza ed entusiasmo, con profili diversi per età e competenze, espressione del nostro territorio e delle sue realtà”.

Il corposo programma è articolato in sei “missioni” ed è un percorso che mette in conto di “far bene quel che si può fare”. Si sono annunciati diversi appuntamenti nei prossimi giorni nelle varie zone del territorio santostefanese e nelle frazioni.

Alla presentazione della lista erano presenti e sono intervenuti, l’assessore regionale all’agricoltura Paolo Bongioanni (vedi videointervista), il consigliere regionale Claudio Sacchetto, la consigliera regionale Federica Barbero, il presidente dell’Enoteca Regionale del Roero ed ex senatore Marco Perosino e alcuni sindaci e amministratori del territorio.

Annunciato il progetto dell’apertura della cantina comunale del Moscato d’Asti, che aprirà le porte entro il mese di maggio e verrà gestita dalla Pro Loco (che ha vinto un bando pubblico) e sarà vetrina e opportunità per promuovere le attività vitivinicole ed enogastronomiche locali. Un’altra novità sarà la realizzazione di una 'vigna didattica' annunciata da uno dei candidati, il giovanissimo Pietro Macario.

Bilancio sano e conti in ordine, un numero importante di opere pubbliche realizzate e una visione chiara per il futuro. Parte da qui dunque la ricandidatura di Laura Capra, sindaco uscente di Santo Stefano Belbo, emozionata, ma anche motivata verso un nuovo percorso amministrativo.

Dopo aver svolto funzione di vicesindaco vicario nel 2019 – per evitare il commissariamento del Comune, traghettandolo a nuove elezioni a seguito dell’incompatibilità sopraggiunta per il suo predecessore Luigi Genesio Icardi –l’avvocato Laura Capra ricopre la carica di sindaco dal settembre 2020. Sotto il suo primo mandato, Santo Stefano Belbo ha vissuto una stagione di cambiamento concreta. Il bilancio comunale è stato mantenuto solido, senza gravare sui cittadini, e sono state realizzate ben 77 opere pubbliche, molte delle quali attese da anni e mai concretizzate.

Dalla nuova piscina alla Cantina comunale del Moscato d’Asti, passando per il recupero del Mulino di Porta Soprana, la nuova scuola dell’infanzia e il nuovo micronido, con la riqualificazione antisismica della mensa scolastica: solo citando i principali interventi, l’investimento complessivo è stato di circa 13 milioni di euro, 7 dei quali frutto del finanziamento di enti esterni. Un risultato che segna un cambio di passo reale per il paese di Pavese, protagonista di una grande crescita in virtù del piano di sviluppo locale 'Un paese ci vuole' promosso dall’amministrazione targata Laura Capra.

“La nostra è una squadra che rappresenta davvero il paese – conclude Laura Capra – con competenze, esperienze diverse e anche nuove energie. Persone che conoscono Santo Stefano Belbo e che vogliono lavorare insieme per il suo futuro. Una candidatura che guarda avanti, partendo da un dato concreto: i risultati ottenuti. E da un impegno chiaro: continuare a lavorare, con serietà e passione. Noi per Santo Stefano Belbo”.