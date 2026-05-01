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Cronaca | 01 maggio 2026, 18:43

Auto esce di strada e si schianta contro un muro a Villar San Costanzo, tre feriti

L’incidente poco prima delle 16 sulla strada per Morra del Villar

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Sono tre i feriti provocati dall’incidente verificatosi poco prima delle ore 16 di oggi, venerdì 1° maggio, a Villar San Costanzo, lungo la strada per Morra del Villar.

Qui un’auto è uscita di strada in modo autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli, andando a schiantarsi contro un muretto.

Sul posto sono intervenuti il servizio di emergenza 118 insieme ai vigili del fuoco partiti dal distaccamento volontari di Dronero.

All’arrivo di questi ultimi gli occupanti della vettura erano già alle cure dei sanitari, in condizioni tali da non destare particolare preoccupazione.

Conclusa la messa in sicurezza, i vigili del fuoco hanno terminato il proprio intervento intorno alle 17.15

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