A Peveragno trona l'iniziativa "È ora di piantarla!"

Sabato 9 maggio 2026 torna 'È ORA DI PIANTARLA!', pomeriggio di riqualificazione urbana a Peveragno. L'iniziativa, giunta alla 12° edizione, è organizzata e promossa dalla Compagnia del Birùn APS all'interno della Rassegna 'Assaggi-Incontro 2026', patrocinata dal Comune di Peveragno.

In via Monsignor Beltritti anni fa vennero interrati da Rita Viglietti dei rizomi di iris che ogni primavera abbelliscono e profumano la strada con i loro fiori variopinti. Incontriamoci muniti di abbigliamento comodo e un po’ di buona volontà, insieme permetteremo ad un angolo del nostro paese di rifiorire liberandolo dalle erbacce e dall’incuria.

Ritrovo alle 14.30 in Via della Chiesa, consigliati calzature adatte, guanti da giardinaggio e zappetta.

Prendersi cura e migliorare l'ambiente in cui si vive è avere rispetto di sé stessi, di chi ce l'ha lasciato e di chi ci vivrà in futuro.