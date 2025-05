Viabilità statale 28, Marro (AVS): "Quali azioni urgenti verranno intraprese?". La Regione conferma il programma di ANAS: "Entro luglio eliminato senso alternato a Ceva"

"Quali azioni urgenti intende attuare la Regione Piemonte, in coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e l’ANAS, per affrontare le gravi e ricorrenti criticità della viabilità sulla Statale 28 del Colle di Nava in Valle Tanaro?".

Questo è quanto è stato chiesto, attraverso un'interrogazione a risposta immediata nel question time, dalla consigliere regionale Giulia Marro (AVS), dopo l'ennesima giornata di passione che gli automobilisti e i residenti della vallata hanno dovuto affrontare I disagi la scorsa domenica 4 maggio, confermando la più facile delle previsioni .

A seguito degli innumerevoli disagi, anche in vista della stagione estiva, negli scorsi giorni il Consiglio dell’Unione Montana Alta Val Tanaro, ha approvato una proposta di ordine del giorno in cui chiede alla Regione Piemonte e alla Provincia di Cuneo di promuovere un incontro urgente con il Ministero delle Infrastrutture e i vertici dell’ANAS.

La consigliera Marro ha interrogato il Consiglio Regionale per sia attraverso interventi strutturali in programmazione, sia mediante misure organizzative temporanee per la stagione estiva 2025?".

A rispondere è stato l'assessore Gian Luca Vignale, che ha confermato il cronoprogramma diffuso da ANAS negli scorsi giorni: "La Regione Piemonte ha interlocuzioni continue con ANAS e con i concessionari autostradali per monitorare la situazione della viabilità piemontese. Rispetto al territorio oggetto di interrogazione è utile sottolineare che l'intervento strategico, cioè il collegamento Armo-Cantarana, e finanziato nel contratto di Programma ANAS per oltre 400 milioni proprio grazie ad un'ampia condivisione territoriale locale e tra le regioni Piemonte e Liguria.

Questo risultato straordinario, ottenuto dalla Giunta Cirio, oltre a fornirci una nuova strategica viabilità con la Liguria impone un ragionamento anche sulle opere richieste dalle comunità locali che, seppur di livello inferiore, diventano indispensabili alla luce di queste evoluzioni. Per tale motivo, in piena sintonia con il Presidente della Provincia di Cuneo, si sono avviate le interlocuzioni con il ministero delle Infrastrutture al fine di condividere un percorso che ci consenta di pianificare tali opere.

Per mitigare i disagi, ANAS ha fornito i seguenti elementi relativi ai lavori in corso e di prossimo avvio con indicazioni circa le modalità di gestione nei fine settimana e la previsione per il periodo estivo 2025".



Per la settimana del 12 maggio vi sarà l'approntamento del cantiere e l'approvvigionamento dei materiali in vista dell'avvio dei lavori di ripristino del corpo stradale al km 58,800 della strada statale 28 "del Colle di Nava", interessato da un cedimento lungo la corsia di valle a causa dell'intenso maltempo che ha colpito il Piemonte nella seconda metà di aprile. Lungo il tratto è attualmente in vigore il senso unico alternato.





Da lunedì 19 maggio si procederà con gli interventi di consolidamento del corpo stradale tramite la costruzione di una paratia di pali. Il completamento della prima fase dei lavori con l'eliminazione del senso unico alternato è previsto entro la prima settimana di luglio. Fino al termine di questa prima fase, durante il fine settimana la circolazione a senso unico alternato sarà regolata manualmente dai movieri.



"A partire da lunedì 5 maggio - ha aggiunto Vignale - ANAS ha riavviato le lavorazioni sui tre cantieri già in corso lungo la statale 28, sospesi nel periodo compreso tra le festività pasquali e il ponte del 1° maggio al fine di salvaguardare la fluidità del traffico. I tre importanti interventi sono finalizzati a elevare il livello di esercizio e di sicurezza della statale. Nel dettaglio, a Ormea (km 93,500) e a Pievetta (km 70,500) sono in corso le lavorazioni per l'adeguamento delle barriere di sicurezza laterali, per un investimento rispettivamente di circa 1,1 milioni di euro e di circa 1,5 milioni di euro, mediante la riprofilatura delle scarpate, l'adeguamento degli arginelli e la realizzazione di cordoli in calcestruzzo armato. Riavviato, infine, anche il cantiere a Ceva in località Rocchini (km 57,600), dove sono in corso i lavori di disgaggio e di posa delle reti contenitive in aderenza sul versante lato strada".

Allo scopo di mitigare il più possibile gli effetti sulla circolazione - concudono dalla Regione -, durante il fine settimana il senso unico alternato in corrispondenza dei cantieri di Ormea (km 93,500) e Pievetta (km 70,500) continuerà a essere regolato dai movieri, modalità già in vigore a partire dalla seconda metà di marzo. Per quanto riguarda il cantiere in località Rocchini è prevista la sospensione di ogni limitazione durante il fine settimana. Anche per i tre cantieri sopra citati è prevista la sospensione dei lavori, con l'eliminazione di ogni limitazione, durante i mesi di luglio e agosto al fine di fluidificare il più possibile la circolazione in concomitanza con l'aumento del traffico estivo.