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Attualità | 04 maggio 2026, 18:18

Alba, al via la rete transfrontaliera sul clima con CliCAlp

Il 6 maggio a Palazzo Banca d’Alba AICA lancia la piattaforma clicalp.eu: istituzioni, media e professionisti insieme su prevenzione, resilienza e adattamento contro la disinformazione climatica

Alba, al via la rete transfrontaliera sul clima con CliCAlp

L’appuntamento è fissato per mercoledì 6 maggio alle 14.30 nella Sala Convegni di Palazzo Banca d’Alba, in via Cavour 4 ad Alba, con ingresso gratuito su prenotazione.

L’incontro, promosso da AICA-Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, segna il lancio ufficiale della piattaforma clicalp.eu e della nuova rete transfrontaliera dedicata alle sfide del cambiamento climatico.

Il programma prevede interventi istituzionali, la presentazione del progetto digitale e una tavola rotonda sul ruolo del giornalismo e della comunicazione nel contrasto alla disinformazione climatica.

L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza climatica e creare connessioni tra pubblica amministrazione, media e professionisti del territorio, in particolare nella provincia di Cuneo e nelle comunità transfrontaliere.


 

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