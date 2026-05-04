Garessio sboccia in primavera: torna “Garessio in Fiore” tra tradizione e novità

A Garessio la primavera non è solo una stagione: è un invito a partecipare, a creare, a rendere il paese ancora più vivo. Con l’iniziativa “Garessio è in Fiore”, l’intera comunità è chiamata a trasformare balconi, terrazzi e giardini in piccoli angoli di bellezza.

Un ritorno atteso: “Garessio in Fiore” era infatti una manifestazione molto amata, capace in passato di attirare partecipazione ed entusiasmo, ma che da diversi anni non veniva più organizzata. Oggi, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e al prezioso contributo di tanti volontari, l’evento rinasce con uno spirito rinnovato, mantenendo il legame con la tradizione ma proponendosi in una veste nuova, più partecipata e diffusa.

Uno dei momenti più divertenti della manifestazione sarà il concorso “L’area fiorita più bella”, che premierà l’allestimento più curato e creativo. Un’occasione per tutti di mostrare il proprio talento e contribuire a rendere il paese più accogliente e suggestivo.

La giornata del 29 maggio segnerà uno dei momenti dell’evento: dalle attività aderenti sarà possibile acquistare piante e fiori a prezzi speciali, incentivando tutti a partecipare attivamente all’iniziativa. Le iscrizioni al concorso resteranno aperte fino al 10 giugno 2026, presso il Comune.

Ma “Garessio è in Fiore” non si limiterà al concorso. Il programma prevede anche una serie di appuntamenti collaterali pensati per coinvolgere grandi e piccoli: laboratori, incontri dedicati, esposizioni floreali e momenti di animazione. Non mancheranno inoltre iniziative culturali e tematiche per scoprire gli angoli più caratteristici del paese, arricchiti per l’occasione da decorazioni floreali.