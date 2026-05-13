Firmati gli accordi per i fondi di sviluppo e coesione

Questo pomeriggio a Castagnole delle Lanze (Asti) l’assessore regionale ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale ha sottoscritto, insieme con l’assessore regionale Marco Gabusi, gli accordi di collaborazione con i Sindaci dei 94 Comuni che fanno parte delle aree omogenee Monferrato Heritage Unesco e Terre di Langa e Monferrato.

Presenti i consiglieri regionali Fabio Carosso e Debora Biglia.

Gli accordi consentono la realizzazione di 98 progetti, per la cui realizzazione la Regione eroga un contributo complessivo di 9.820.000 euro. In questa somma sono anche compresi 500.000 euro derivati dalle premialità, ovvero da un riconoscimento ulteriore della Regione per la realizzazione di progetti sovracomunali candidati da ognuna delle aree piemontesi.

Grazie al Fondo di Sviluppo e Coesione la Regione ha così assegnato a 805 Comuni di tutto il Piemonte contributi per complessivi 105 milioni di euro, che permetteranno la realizzazione di quasi 900 progetti con carattere locale e sovracomunale riguardanti la digitalizzazione, la competitività delle imprese, l’energia, l’ambiente e le risorse naturali, la cultura, i trasporti e la mobilità, la riqualificazione urbana, il welfare, la salute, l’istruzione, la formazione, la capacità amministrativa.

"In questi anni abbiamo voluto modificare l’impostazione che aveva dato le risorse dei fondi europei solo ai Comuni più grandi - afferma il presidente della Regione Alberto Cirio - Abbiamo scelto invece di destinare le risorse europee e i Fondi di Sviluppo e Coesione ai nostri tanti piccoli Comuni tramite le aree omogenee, che, grazie a questi contributi possono realizzare interventi strategici attesi da tempo. Così, ognuno di questi Comuni avrà un intervento finanziato dai fondi europei o dai fondi FSC, come in questo caso. Nella prossima programmazione 2028-2034 replicheremo questa impostazione e porteremo avanti queste misure, che hanno dimostrato di rispondere davvero alle esigenze di sviluppo e crescita dei territori".

Il presidente Cirio ha inoltre annunciato che entro l’estate sarà predisposta una nuova misura che consentirà ai Comuni che hanno ottenuto risorse e già avviato le opere di ottenere le integrazioni necessarie per il completamento.

"Gli accordi siglati oggi permetteranno la piena attuazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione - ha dichiarato l’assessore Vignale - Il pregio di questa programmazione è stata la sua semplicità, rapidità e coordinamento tra gli Enti locali e tra questi e la Regione. Una modalità che ha permesso di redistribuire sulle due aree 9,8 milioni di euro per realizzare 98 progetti. Molti dei progetti finanziati sono opere che le comunità attendevano da anni e proprio per l’ampia gamma di possibilità di interventi ammessi sono riuscite finalmente a realizzare. Infine, questo metodo ha evidenziato la capacità dei Comuni stessi a strutturare strategie di Area sovracomunale che sono state riconosciute e premiate. Un metodo che essendosi rivelato molto efficace sarà replicato per le future programmazioni".

"Con questa firma - ha commento l’assessore regionale Marco Gabusi - si traducono le strategie regionali in interventi reali. Parliamo di risorse importanti con le quali diamo risposte ai territori e mettiamo in campo strumenti concreti per contrastare lo spopolamento, sostenere lo sviluppo locale e rafforzare la coesione sociale, accompagnando le varie comunità in un percorso di crescita sostenibile e duratura".

I numeri delle due Aree

Monferrato Heritage Unesco

• L’area omogenea Monferrato Heritage Unesco compende 51 Comuni: Albugnano, Antignano, Aramengo, Baldichieri d’Asti, Berzano di San Pietro, Buttigliera d’Asti, Camerano Casasco,

Cantarana, Capriglio, Castellero, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto D’Asti, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Frinco, Maretto, Monale, Moncucco Torinese, Montafia, Montechiaro d’Asti, Montiglio Monferrato, Moransengo-Tonengo, Passerano Marmorito, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Revigliasco d’Asti, Roatto, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, San Paolo Solbrito, Settime, Soglio, Tigliole, Valfenera, Viale, Villa San Secondo, Villafranca d’Asti, Villanova d’Asti.

• 52 progetti finanziati

• 5.273.100 euro il valore totale degli investimenti; di questa somma 4.547.400 euro sono stati stanziati dalla Regione, i restanti 725.700 euro sono cofinanziati dai Comuni. Premialità: 200.000 euro.

Il dossier di approfondimento della strategia di sviluppo è su

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2026-03/11_monferrato_heritage_unesco_0.pdf

Terre di Langa e Monferrato

• L’area omogenea Terre di Langa e Monferrato comprende 43 Comuni: Agliano Terme, Barbaresco, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Calosso, Canelli, Castagnole delle Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castiglione Tinella, Coazzolo, Cortiglione, Cossano Belbo, Costigliole d’Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Mango, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Mongardino, Montabone, Montaldo Scarampi, Montegrosso d’Asti, Neive, Neviglie, Nizza Monferrato, Quaranti, Rocchetta Belbo, Rocchetta Palafea, San Marzano Oliveto, Santo Stefano Belbo, Treiso, Trezzo Tinella,Vaglio Serra, Vigliano d’Asti, Vinchio.

• 46 progetti finanziati

• 6.270.100 euro di valore totale degli investimenti; di questa somma 5.272.740 euro sono stati stanziati dalla Regione, i restanti 997.360 euro sono cofinanziati dai Comuni. Premialità: 300.000 euro.