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Venerdì a Busca l'ultimo saluto a Marco Barbero, che ha perso la vita in un incidente a Roata Rossi
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Attualità | 13 maggio 2026, 19:16

Venerdì a Busca l'ultimo saluto a Marco Barbero, che ha perso la vita in un incidente a Roata Rossi

Residente a Busca, lavorava alla Edison ed era conosciuto anche per il suo impegno nel volontariato. Le esequie si terranno alle 15 in parrocchia

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Saranno celebrati venerdì i funerali di Marco Barbero, 32 anni, rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì 11 maggio, a Roata Rossi, frazione di Cuneo. 

Le condizioni del giovane, trasportato all'ospedale Santa Croce, sono parse da subito gravissime. Nonostante il tempestivo intervento e le cure, è deceduto presso il nosocomio, nella mattinata successiva all'incidente, avvenuto lungo la strada provinciale 589, all'altezza dell'incrocio con via Racot, in via Valle Po.

La motocicletta sulla quale viaggiava Barbero si è scontrata con un'automobile. Dopo il violento impatto, il mezzo a due ruote ha preso fuoco, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Cuneo, giunti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. 

Residente a Busca, lavorava alla Edison ed era conosciuto anche per il suo impegno nel volontariato. 

Faceva parte della Pro loco di Lemma, dove la madre Pierangela gestisce la “Locanda della Posta”, oltre a partecipare alla cantoria parrocchiale e alla Corale Alpina Valle Maira. Appassionato di montagna, auto d’epoca e sport, era anche arbitro di calcio a 5, sport che aveva praticato per tanti anni giocando come portiere. 

Lascia i genitori e la sorella Francesca, la moglie Miriam, con la quale si era sposato nel 2022, e due figli in tenera età, oltre a tanti amici addolorati dalla terribile notizia.  

Il Santo Rosario sarà recitato domani, giovedì 15 maggio alle 10 nella parrocchia di Busca dove, venerdì alle 15 si terranno le esequie. 

redazione

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