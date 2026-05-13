Venerdì a Busca l'ultimo saluto a Marco Barbero, che ha perso la vita in un incidente a Roata Rossi

Saranno celebrati venerdì i funerali di Marco Barbero, 32 anni, rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì 11 maggio, a Roata Rossi, frazione di Cuneo.

Le condizioni del giovane, trasportato all'ospedale Santa Croce, sono parse da subito gravissime. Nonostante il tempestivo intervento e le cure, è deceduto presso il nosocomio, nella mattinata successiva all'incidente, avvenuto lungo la strada provinciale 589, all'altezza dell'incrocio con via Racot, in via Valle Po.

La motocicletta sulla quale viaggiava Barbero si è scontrata con un'automobile. Dopo il violento impatto, il mezzo a due ruote ha preso fuoco, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Cuneo, giunti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Residente a Busca, lavorava alla Edison ed era conosciuto anche per il suo impegno nel volontariato.

Faceva parte della Pro loco di Lemma, dove la madre Pierangela gestisce la “Locanda della Posta”, oltre a partecipare alla cantoria parrocchiale e alla Corale Alpina Valle Maira. Appassionato di montagna, auto d’epoca e sport, era anche arbitro di calcio a 5, sport che aveva praticato per tanti anni giocando come portiere.

Lascia i genitori e la sorella Francesca, la moglie Miriam, con la quale si era sposato nel 2022, e due figli in tenera età, oltre a tanti amici addolorati dalla terribile notizia.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, giovedì 15 maggio alle 10 nella parrocchia di Busca dove, venerdì alle 15 si terranno le esequie.