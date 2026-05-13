Greco antico, pioggia di certificazioni per gli studenti dell’Arimondi-Eula

Un'eredità prestigiosa, quella portata avanti dal liceo saviglianese, che di anno in anno riceve nuova linfa e conferme. Il 21 aprile, un nutrito gruppo di studenti dell'Arimondi-Eula ha raccolto la sfida lanciata dall'Università degli studi di Torino e ha partecipato alle prove di accertamento delle competenze della Lingua greca antica, cimentandosi in esercizi strutturati in maniera analoga a quanto avviene per le certificazione delle lingue moderne.

Così, tra analisi di testi senza vocabolario, prove di lessico e trasformazioni grammaticali, sono arrivati esiti davvero lusinghieri: Elisa Davicco, Francesco Paola e Giulia Rivoira, alla loro prima esperienza, hanno superato il livello A1, così come Joseph Astesano. Altri due ragazzi di seconda, Eugenio Monge e Franco Neri, e tre di terza, Gabriele Coraglia, Giulia Piumatti e Riccardo Vignola, insieme a Rebecca Tesio, ottengono il certificato A2, mentre i "veterani" Michele Bonino e Simone Bioddo riportano un prestigioso superamento del B1. Complimenti vivissimi a tutti i ragazzi che, mettendosi in gioco con entusiasmo, hanno mostrato la loro passione per l'infinita ricchezza di questa lingua!