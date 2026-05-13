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Greco antico, pioggia di certificazioni per gli studenti dell’Arimondi-Eula
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Attualità | 13 maggio 2026, 20:28

Greco antico, pioggia di certificazioni per gli studenti dell’Arimondi-Eula

Gli alunni si sono distinti nelle prove di certificazione di lingua greca antica promosse dall’Università di Torino, ottenendo risultati eccellenti dai livelli A1 al B1

Greco antico, pioggia di certificazioni per gli studenti dell’Arimondi-Eula

Un'eredità prestigiosa, quella portata avanti dal liceo saviglianese, che di anno in anno riceve nuova linfa e conferme. Il 21 aprile, un nutrito gruppo di studenti dell'Arimondi-Eula ha raccolto la sfida lanciata dall'Università degli studi di Torino e ha partecipato alle prove di accertamento delle competenze della Lingua greca antica, cimentandosi in esercizi strutturati in maniera analoga a quanto avviene per le certificazione delle lingue moderne. 

Così, tra analisi di testi senza vocabolario, prove di lessico e trasformazioni grammaticali, sono arrivati esiti davvero lusinghieri: Elisa Davicco, Francesco Paola e Giulia Rivoira, alla loro prima esperienza, hanno superato il livello A1, così come Joseph Astesano. Altri due ragazzi di seconda, Eugenio Monge e Franco Neri, e tre di terza, Gabriele Coraglia, Giulia Piumatti e Riccardo Vignola, insieme a Rebecca Tesio, ottengono il certificato A2, mentre i "veterani" Michele Bonino e Simone Bioddo riportano un prestigioso superamento del B1. Complimenti vivissimi a tutti i ragazzi che, mettendosi in gioco con entusiasmo, hanno mostrato la loro passione per l'infinita ricchezza di questa lingua!

comunicato stampa

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