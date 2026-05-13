“Abitare il futuro”: una mattinata di confronto sulla partecipazione e il futuro delle persone con disabilità

Venerdì 22 maggio alle ore 10 a Ceva presso la Sala Romano dell’Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida (via Case Rosse 1, località San Bernardino) si terrà l’incontro “Abitare il futuro: Diritti, partecipazione e progetto di vita nella nuova riforma della disabilità”.

L’evento, organizzato e promosso dalla Fondazione CRC in collaborazione con il Servizio Socio-assistenziale dell’Unione Montana, sarà focalizzato sulla recente riforma della disabilità che mette al centro lo sviluppo del progetto di vita e le prospettive future che questo può aprire.

Un momento di confronto dedicato a famiglie, personale operativo del settore, associazioni e cittadini interessati a comprendere le evoluzioni del quadro normativo e le buone pratiche per un futuro sempre più inclusivo.

Il seminario rientra nell’ambito del progetto “Autonomia e Disabilità” della Fondazione CRC ed è aperto a tutti coloro che desiderano comprendere meglio i cambiamenti in corso a seguito della recente riforma.

Per maggiori informazioni https://fondazionecrc.it/events/?u=abitare-il-futuro-ceva

Per iscrizioni chiamare il numero 0174/705600 oppure accedere al link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdquIOra9VdLqlO8uIrAw3vbr_2Zbsh1tpAz9ZyqoRCkYh4_w%2Fviewform&h=AUDCntq4qPRuMQZM0DLfGRnENFCvdBJtAx5UTRLyXcJXytA1_hmDOGZm3H_hzO5dC1n2G4d4vpxarWGJEM7BqjG0Y5SzXLVpi-jLtcQGIf2saPfr_xWGZNRFBPZljOblnCWYPKhDFKAk6UuFPjaZQBOQQBAlHlM2&__tn__=-UK-R&c[0]=AUDfGH0f_h6WDtYvmxbNwfXsym2W3IDe-_HcvI_Xd_2ZJiu2IAEMuxTO1gheDRvbB8SV3yk7UxNuAiTvbO87yvEPFJLlVEwLp4bUJOLAGrM6TzMyRY68W_bs2bbhE6mMwZlOU3uOQIthaSOrJE2uCv4IiOYutfPETs3oRWSMrwdQMHd1CHhxKwdaCZPjaA