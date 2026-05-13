L'Arimondi Eula di Savigliano alla finale nazionale dei giochi matematici a squadre Kangourou Coppa Junior

Il 7 e 8 maggio, al palazzetto dello sport di Cervia, si è svolta la finale nazionale dei giochi matematici a squadre Kangourou Coppa Junior, a cui l'istituto Arimondi-Eula ha avuto l'onore di partecipare con 52 squadre selezionate da tutta Italia. La squadra dell’IIS Arimondi Eula era formata da 7 ragazzi di seconda del liceo scientifico e scienze applicate di Savigliano e Racconigi; grazie al lavoro svolto nell'arco di tutto l'anno, gli studenti hanno portato a casa un ottimo risultato posizionandosi tra i primi 30. È stato un traguardo incredibile che premia l'impegno, la passione e le ore passate ad allenarsi. La squadra è stata accompagnata dalle professoresse De Marchi Tiziana e Nicola Cristina, che hanno sostenuto i loro allievi nei momenti di tensione e festeggiato con loro il successo.

L'11 maggio 2026 si è tenuta invece nella stessa location la finale nazionale della Coppa Student dei Giochi Kangourou della Matematica, che ha visto competere 63 squadre provenienti da tutta Italia. L’Arimondi Eula ha partecipato con 2 squadre, composte ognuna da quattro studenti del triennio del Liceo Scientifico tra Savigliano e Racconigi, a seguito di precedenti selezioni online. Durante la gara, tra alti e bassi, i ragazzi hanno dimostrato grande abilità nella risoluzione dei quesiti proposti, classificandosi nei primi 30, dopo aver sfiorato la top 20 negli ultimi minuti di gara. Gli studenti ringraziano le Professoresse Milda Gasparetto e Paola Sabena che li hanno accompagnati durante questa meravigliosa esperienza.

Oltre alla classifica, resta per tutti il ricordo di una bellissima avventura vissuta insieme. I ragazzi tornano a casa con la soddisfazione di aver rappresentato l'istituto e con la voglia di affrontare nuove sfide.