La Mostra del Fungo: un questionario per favorire un percorso partecipativo con i cittadini

Ceva si prepara a compiere un passo importante: la storica Mostra del Fungo, appuntamento settembrino molto amato e con caratteri identitari non solo per la città ma per l’intero territorio, si apre quest’anno a una dimensione internazionale. Un’evoluzione significativa che richiede una progettazione ancora più attenta, condivisa e capace di valorizzare il patrimonio locale guardando al futuro.

Proprio in quest’ottica, l’Amministrazione comunale ha avviato da tempo un percorso di concertazione e confronto con Associazioni, operatori e diversi soggetti del territorio cebano, con l’obiettivo di costruire un evento sempre più rappresentativo, attrattivo e partecipato, mantenendo contenuti scientificamente autorevoli e l’interesse del pubblico.

Al centro di questo processo si inserisce ora un’iniziativa rivolta direttamente alla cittadinanza: un questionario online, pensato per raccogliere opinioni, suggerimenti e proposte sulla Mostra del Fungo. Uno strumento semplice ma prezioso, attraverso cui ogni cittadino – così come visitatori affezionati e appassionati – potrà contribuire attivamente alla crescita della manifestazione.

Il questionario affronta diversi aspetti: dagli elementi più apprezzati nelle edizioni passate alle possibili aree di miglioramento, dal grado di gradimento di singole iniziative già presenti fino alla proposta e scelta di un nuovo slogan capace di rappresentare al meglio lo spirito rinnovato dell’evento.

L’obiettivo è chiaro: valorizzare il punto di vista del pubblico e trasformarlo in una bussola utile per orientare le scelte organizzative, nel segno di una progettazione sempre più consapevole e condivisa.

“La Mostra del Fungo è un patrimonio di tutta la comunità – dichiara il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli – e il suo sviluppo passa necessariamente dall’ascolto. Coinvolgere i cittadini significa rafforzare il legame con il territorio e costruire insieme un evento che sappia crescere senza perdere la propria identità”.

Aggiunge l’assessore alle Manifestazioni, Luca Prato: “La partecipazione è uno degli elementi chiave di questo percorso. Il confronto con Associazioni – alle quali il questionario è già stato sottoposto in forma cartacea - è già in corso da tempo, ma crediamo sia fondamentale ampliare il dialogo a tutta la cittadinanza. Le idee condivise rappresentano un valore aggiunto concreto per migliorare la qualità della manifestazione e renderla sempre più attrattiva, anche in una prospettiva internazionale”.

L’Amministrazione invita quindi tutti a partecipare compilando il questionario online, contribuendo con il proprio punto di vista a scrivere il futuro della Mostra del Fungo di Ceva.