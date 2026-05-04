Calcio, il presidente della Pro Dronero Beccacini ringrazia i suoi: "Questo è il grande cuore del Drago!"

Dal presidente della Pro Dronero Corrado Beccacini riceviamo e pubblichiamo:

A conclusione del Campionato di Eccellenza con il pareggio per 1-1 della Pro Dronero sul Campo del Centallo credo sia giusto ringraziare la nostra Squadra per questa meritatissima salvezza.

Dopo i soli 11 punti del girone di andata che avrebbero potuto farci crollare psicologicamente non era certo semplice rimontare senza arrenderci mai 6 punti all'Ovadese ed altrettanti all'Acqui in modo da lasciarci indietro entrambe le formazioni alessandrine, oltre alla Luese Cristo ed al Pinerolo.

Dedichiamo questo bellissimo risultato che ci riempie di orgoglio a tutti i nostri Tifosi perché non hanno mai smesso di fare sentire tutto il loro affetto nei confronti dei nostri Ragazzi che ci hanno ripagato alla fine nel modo più bello rimanendo nel massimo campionato calcistico piemontese.

Questo è il grande cuore del Drago!

Corrado Beccacini, Presidente Pro Dronero