Bra in campo per il “Torneo del Sorriso”: calcio, amicizia e beneficenza

Bra mette in campo sport, solidarietà e amicizia internazionale con il programma del Torneo del Sorriso 2026, realizzato in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Bra. Il fulcro degli appuntamenti è il Quadrangolare del Gemellaggio, che vedrà scendere in campo le rappresentative delle Città di Alba, Bra, Boblingen (Germania) e Tourrettes‑sur‑Loup (Francia), unite da gemellaggi e patto di amicizia con il territorio braidese.

L’appuntamento è per sabato 16 maggio 2026 allo Stadio Attilio Bravi, con calcio d’inizio previsto dalle ore 14.45. La giornata si aprirà alle 13.45 in Piazza Giolitti con una sfilata cittadina che vedrà la partecipazione della Banda Musicale Cittadina e delle delegazioni delle città coinvolte, trasformando il centro storico in un salotto di festa prima del fischio d’inizio. La serata proseguirà alle 20.00 alla Scuola Salesiani di Bra con il Giro Pizza Benefico, a percorrenza di 25 euro, con prenotazione obbligatoria.

Il Torneo del Sorriso rientra nel più ampio progetto “Regala un Sorriso”, nato per raccogliere fondi finalizzati all’acquisto di strumenti medici essenziali per il Reparto Pediatrico dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno. I ricavati sono destinati, in particolare, all’acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso Pediatrico e di un mammografo per la prevenzione oncologica femminile. Il primo traguardo è già in dirittura di arrivo: domenica 24 maggio 2026, alle ore 9.30, presso il nosocomio di Verduno, sarà consegnato il nuovo ecografo, simbolo concreto del sostegno della comunità braidese.

A chiudere il ciclo di eventi solidali legati al Torneo del Sorriso sarà, domenica 31 maggio 2026 alle 20.45, il Teatro Benefico presso il Teatro Politeama di Bra, con una commedia brillante portata in scena dalla Compagnia Piccolo Teatro di Bra. Un’occasione per unire divertimento e generosità, in un’atmosfera in cui sport, amicizia internazionale e cura dei più piccoli diventano il filo rosso di una primavera braidese all’insegna del sorriso.