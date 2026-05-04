Rapina una giovane con un taglierino: individuato e fermato dai Carabinieri di Bra

Avvicinata da un uomo che, a volto scoperto, minacciandola con un taglierino, l’ha rapinata della borsa e del telefono cellulare.

E’ la disavventura occorsa a una giovane donna mentre rincasava nella sua abitazione di Bra nelle prime ore dello scorso 27 aprile.

Un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri, intervenuto tempestivamente sul posto, anche grazie alla segnalazione che un passante ha effettuato al Numero Unico di Emergenza 112, ha attivato un’immediata ed efficace attività investigativa.

L’equipaggio della Gazzella è riuscito a geolocalizzare, in una zona poco distante dal luogo dove era stato commesso il reato, il telefono cellulare della vittima e a recuperarlo, nascosto sotto un cespuglio, assieme alla borsa, priva dei contanti che custodiva.

Successivamente i militari, avendo avuto una descrizione sommaria dell’autore della rapina, hanno rintracciato il presunto reo in un appartamento in Bra, trovandolo ancora in possesso di parte della refurtiva e del taglierino utilizzato per minacciare la donna.

Il giovane, un 23enne italiano, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, con l’accusa di rapina aggravata. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.