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Eventi | 04 maggio 2026, 15:21

Alba, alla libreria “La Torre” la prima presentazione di “Una vigna, una guerra”

Sabato 9 maggio nel cortile della Maddalena a Alba il romanzo storico di Fabrizio Dutto, tra memoria, guerra e ricostruzione, dialoga con il presente attraverso il racconto di un padre al figlio

Alba, alla libreria “La Torre” la prima presentazione di “Una vigna, una guerra”

A “La Torre” la prima presentazione di “Una vigna, una guerra”

Sabato 9 maggio, alle 17,45, nel suggestivo cortile della Libreria La Torre (Cortile della Maddalena) ad Alba, Fabrizio Dutto presenterà il suo nuovo romanzo storico Una vigna, una guerra, edito da Araba Fenice e uscito il 21 aprile.

Si tratta della prima presentazione pubblica dopo l’anteprima su Radio Alba il 29 aprile, con la partecipazione di Marcello Pasquero e Nicola Conti.

La storia è ambientata nel 2009 a Neive: un anziano padre narra al figlio la sua odissea di formazione tra il 1942 e il 1948, dai fronti di Libia e Tunisia come combattente italiano, alla prigionia, fino al servizio con l’esercito americano in Algeria, Francia e Germania, per poi tornare reduce spaesato ad Alba e migrare come clandestino in Francia per ricostruire ferrovie.

Un lascito potente sulla resilienza umana, l’assurdità della guerra e la necessità di trasmettere memorie per interpretare il presente, nato da sedici anni di lavoro e dal precedente successo Volevo vedere l’Africa di Teresio Asola, sfrondato e arricchito.

Il romanzo, disponibile anche in versione inglese e riduzione teatrale, invita a “trovare la propria vigna” oltre le rovine del passato, in un’epoca in cui la memoria della Seconda Guerra Mondiale, lontana ottant’anni, resta essenziale.

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