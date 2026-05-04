Scienza e attualità al NUoVO di Cuneo: due incontri per capire corpo e politica

Prosegue a Cuneo il ciclo di appuntamenti “Scienza al NUoVO”, che nel mese di maggio propone due serate aperte al pubblico dedicate al benessere e all’attualità internazionale, con l’obiettivo di divulgare conoscenze e stimolare il confronto.

Il primo incontro è in programma martedì 6 maggio alle ore 19 con la serata dal titolo “La scienza del respiro: come respirare meglio trasforma il tuo corpo e la tua mente”. Protagonista sarà Elisa Volpi Spagnolini, istruttrice certificata di breathwork secondo il metodo SOMA® Breath. L’appuntamento offrirà uno sguardo scientifico su un gesto quotidiano spesso dato per scontato: il respiro. Attraverso spiegazioni e una breve sessione pratica guidata dalla musica, i partecipanti potranno scoprire come una respirazione consapevole possa influire su sistema nervoso, cuore e cervello, migliorando il benessere psicofisico e anche la performance sportiva. Volpi Spagnolini, con un background di oltre dieci anni tra yoga e meditazione, conduce attività sia in presenza sia online, lavorando in tre lingue: italiano, inglese e francese.

Il secondo appuntamento si terrà mercoledì 13 maggio alle ore 19 con l’incontro “L’ascesa della destra nella politica britannica: un decennio di declino del Partito Laburista”. Ospite sarà Laura Parker, stratega politica e attivista con un’importante esperienza internazionale. Già consigliera di Jeremy Corbyn durante la sua leadership del Labour Party, Parker ha lavorato anche per la Commissione europea e per diverse organizzazioni non governative impegnate nella tutela dei diritti dei minori. Nel corso della serata proporrà un’analisi critica dell’evoluzione politica del Regno Unito nell’ultimo decennio, soffermandosi sui fattori sociali, economici e culturali che hanno contribuito alla crescita delle destre e alla crisi del Partito Laburista. Non mancherà uno sguardo alle prospettive future della sinistra britannica.