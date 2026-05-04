HOCKEY F / Lorenzoni BCC Bra, vittoria nel derby contro il Torino Universitaria

Favorevole alle Lorenzoni BCC il risultato del derby con Torino Universitaria che si è giocato in casa domenica 3 maggio nell'ultima gara di andata.

Partita vissuta, come sempre, con grinta tra le due piemontesi che si stimano, ma si affrontano come da copione in modo deciso e con grande agonismo. Così è stata anche questa gara che è partita da subito senza nessuna fase di studio, ma in modo deciso e concreto. Gualtiero Berrino, alla sua seconda giornata in panchina in sostituzione di Koshelenko, doppiamente impegnato con l'HCBra, ha potuto disporre finalmente di una rosa al completo con un centro campo fitto in cui ha ottimamente figurato Sofia Maldonado in coppia con Olha Kourovsha.

Ben disposte le torinesi di Ludmila Vihanyailo che prudentemente arretrava Catalina Costa per fronteggiare le braidesi. Nelle prime due frazioni si registrava un buon lavoro di squadra delle nero turchesi, ma anche una opposizione attenta delle cussine che si affidavano al contropiede cui si opponeva in modo puntuale Azul Gilardi e la difesa.

Più producente per le braidesi il terzo quarto in cui si registrava un tiro della Di Biase ed un palo di Lisa Di Blasi e soprattutto la rete di Sofia Maldonado pronta a seguire l' attacco e a segnare.

Nel quarto quarto, a risultato sbloccato, le atlete del Presidente Calonico giocavano in modo più fluido ed ispirato e capitalizzavano numerosi corners corti annullati dalla strepitosa portiera torinese Silvia Omegna, giustamente portiera azzurra.

Ci voleva il rigore trasformato da Lisa Di Blasi per raggiungere il 2 a 0 e con maggior tranquillità per incrementare ancora con una terza rete su combinazione su corner corto.

Con questo risultato si sale in terza posizione in classifica e ci si preparare a ricevere, nella prima di ritorno, in casa alle ore 15 la Lazio con ambizioni e qualche certezza in più.